Dişlərin sayı və vəziyyəti ömür uzunluğuna təsir edir - ARAŞDIRMA
Yaponiyanın Osaka Universitetinin alimləri 75 yaş və üzəri 190 mindən çox şəxsin sağlamlıq və diş məlumatlarını təhlil edərək maraqlı nəticə əldə ediblər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, araşdırma göstərib ki, ağızdakı sağlam və plomb edilmiş dişlərin sayı ölüm riskini proqnozlaşdırmaqda əsas göstəricidir. Çürük və ya itirilmiş dişlərin çoxluğu isə erkən ölüm riski ilə birbaşa əlaqəlidir.
Alimlər bildiriblər ki, dişlərin müalicə edilərək qorunması təkcə ağız sağlamlığına deyil, ümumi orqanizm sağlamlığına da müsbət təsir göstərir.
ScienceAlert nəşrinin məlumatına görə, tədqiqatçılar çatışmayan və ya çürük dişlərin erkən ölümə səbəb ola bilməsini izah edən iki əsas mexanizm üzərində dayanırlar.
Bunlardan biri xroniki iltihabdır. Diş çürükləri və diş əti problemləri orqanizmdə xroniki iltihaba səbəb ola bilər və bu vəziyyət digər orqanlara da yayıla bilər.
Digər səbəb isə qidalanma problemləridir. Diş sayının azalması çeynəməni çətinləşdirir, bu da sağlam və balanslı qidalanmanı mümkünsüz edərək ümumi sağlamlığa mənfi təsir göstərir.
Xəbərdarlıq edilib ki, yaşlılıq dövründə təkcə dişlərin sayı deyil, onların klinik vəziyyətinin mütəmadi izlənməsi daha uzun və sağlam həyat üçün kritik əhəmiyyət daşıyır.
