Araqçıdan Davos forumunda iştirakının ləğvi ilə bağlı AÇIQLAMA "Dünya İqtisadi Forumunun təşkilatçıları ABŞ və İsrailin təzyiqləri fonunda forumda iştirakımı ləğv ediblər". Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri İran xarici işlər naziri Seyid Abbas Araqçı "X" hesabında yazıb. "İrandakı son zorakılıqların bir fundamental həqiqəti var. Biz xalqımızı "Mossad" tərəfindən açıq şəkildə dəstəklənən silahlı terrorçulardan və İŞİD tipli qətllərdən müdafiə etməli olduq", - deyə o əlavə edib.
