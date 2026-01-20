https://news.day.az/azerinews/1810602.html Sovet təcavüzü Azərbaycan xalqının iradəsini qıra bilmədi - Litva prezidenti Litva Prezidenti Gitanas Nauseda 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi ilə bağlı "X" platformasında paylaşım edib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd edilir: "Litva bu gün 1990-cı ilin yanvar ayında Sovet təcavüzü zamanı şəhid olan günahsız insanların müqəddəs xatirəsini ehtiramla yad edərkən Azərbaycanın yanındadır.
