https://news.day.az/azerinews/1812838.html Göygöldə iki minik avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var Göygöldə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, "Hyundai" və "KİA" markalı minik avtomobilləri toqquşub. Qəza zamanı 1984-cü il təvəllüdlü R. Heydərzadə və 1991-ci təvəllüdlü Ş. Tağıyev xəsarət alıb.
Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, onların vəziyyətlərinin orta ağır olduğu bildirilir.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib, faktla bağlı araşdırma aparılır
