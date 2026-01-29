Göygöldə iki minik avtomobili toqquşub,

Göygöldə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Day.Az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, "Hyundai" və "KİA" markalı minik avtomobilləri toqquşub. Qəza zamanı 1984-cü il təvəllüdlü R. Heydərzadə və 1991-ci təvəllüdlü Ş. Tağıyev xəsarət alıb.

Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, onların vəziyyətlərinin orta ağır olduğu bildirilir.

Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib, faktla bağlı araşdırma aparılır