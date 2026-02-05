https://news.day.az/azerinews/1814337.html Bakıya qar yağır - VİDEO Ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam etməkdədir. Day.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, hazırda Bakı və Abşeron yarımadasının bəzi ərazilərinə sulu qar yağır.
Bakıya qar yağır - VİDEO
Ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam etməkdədir.
Day.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, hazırda Bakı və Abşeron yarımadasının bəzi ərazilərinə sulu qar yağır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре