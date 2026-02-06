Güllələnən müəllim Şəhla Kamilova kimdir? - FOTO
Xəbər verdiyimiz kimi, yanvarın 6-da Bakıda İdrak Liseyinin qarşısında şagirdin odlu silahdan atəş açması nəticəsində müəllimə Şəhla Kamilova yaralanıb.
Milli.Az-ın əldə etdiyi məlumata görə, yaralanan müəllimə Şəhla Fəqani qızı Kamilova 1997-ci ildə anadan olub.
O, 2014-cü ildə Bakının 260 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbini bitirib. Şəhla Kamilova məktəbin fərqlənən məzunlarından biri olub. Onun adı və fotosu 260 nömrəli məktəbin rəsmi saytında "Fərqlənən məzunlar" bölməsində yer alır.
Müəllimə ali təhsilini Bakı Dövlət Universitetində alıb, kompüter elmləri ixtisası üzrə təhsil alaraq məzun olub.
Qeyd edək ki, fevralın 6-da saat 09 radələrində Binəqədi rayonunda yerləşən özəl "İdrak" liseyinin qarşısında 10-cu sinif şagirdi insident törədib. O, atasına məxsus ov silahı ilə məktəbə gələrək orada müəllimə işləyən Ş.K-ya xəsarət yetirib. Polis əməkdaşları tərəfindən Ə.Ş saxlanılıb. Ondan ov silahı götürülüb. Faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb.
