Bakı sakini hamamda dəm qazında boğuldu

Bakı sakini hamamda dəm qazında boğulub. Day.Az xəbər verir ki, hadisə ötən gün saat 12-16 radələrində baş verib. Belə ki, Anar Dadaşov Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 20 Yanvar küçəsində yerləşən mənzilin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Faktla bağlı Bakı şəhəri, Nəsimi rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
