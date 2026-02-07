https://news.day.az/azerinews/1814568.html Sürücü məsuliyyətsizliyi qəzaya səbəb oldu - VİDEO Bakı-Qazax avtomobil yolunun 56-cı kilometrliyində yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DİN məlumat yayıb. Sürücünün diqqətsizliyi səbəbindən "Mercedes" markalı yük avtomobili yol kənarında dayanan digər yük avtomobili ilə toqquşub. Nəticədə 1 nəfər xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Sürücü məsuliyyətsizliyi qəzaya səbəb oldu - VİDEO
Bakı-Qazax avtomobil yolunun 56-cı kilometrliyində yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DİN məlumat yayıb.
Sürücünün diqqətsizliyi səbəbindən "Mercedes" markalı yük avtomobili yol kənarında dayanan digər yük avtomobili ilə toqquşub. Nəticədə 1 nəfər xəsarət alıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
