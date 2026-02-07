https://news.day.az/azerinews/1814605.html Baş prokurordan yeni təyinat Gəncə hərbi prokuroru Emin Vəliyevə yeni müavin təyin edilib. Day.Az xəbər verir ki, müvafiq əmri Baş prokuror Kamran Əliyev imzalayıb. Əmrə əsasən, Ədliyyə polkovnik-leytenantı Məmmədov Vasif Qulu oğlu Gəncə hərbi prokurorunun müavini təyin edilib.
