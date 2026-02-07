Baş prokurordan yeni təyinat

Gəncə hərbi prokuroru Emin Vəliyevə yeni müavin təyin edilib.

Day.Az xəbər verir ki, müvafiq əmri Baş prokuror Kamran Əliyev imzalayıb.

Əmrə əsasən, Ədliyyə polkovnik-leytenantı Məmmədov Vasif Qulu oğlu Gəncə hərbi prokurorunun müavini təyin edilib.