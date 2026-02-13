Gözəllik salonunun rəhbəri bloggerlərin 250 min manatını mənimsəyib? - AÇIQLAMALAR - VİDEO
Biri 150 min manatalıq avtomobilini, digəri isə 300 min manatını itirdi...
Day.Az xəbər verir ki, social şəbəkə platformalarında "Fidan Zeyn" kimi tanınan Fidan Rzayeva və "Azerina" kimi tanınan Əfsanə Qasımlı Bakıda fəaliyyət göstərən "Beautytime" gözəllik salonları şəbəkəsinin sahibi Könül Həmzəyeva tərəfindən aldadıldıqlarını iddia ediblər.
"Xəzər Xəbər"in qaynar xəttinə müraciət edən müraciət edən "Fidan Zeyn" deyib ki, ona ötən ilin yayında Könül Həmzəyeva tərəfindən birgə gözəllik salonu açmaq təklifi olunub və tərəflər razılığa gəliblər.
Bloqerin iddiasına görə o, bu arzusunu gerçəkləşdirmək məqsədi 150.000 manat vəsaiti Könül Həmzəyevaya təqdim edib. Könül Həmzəyevə layihənin tezliklə gerçəkləşdirləcəyini vəd etsə də, nə salon açılıb, nə də atelye...
"Fidan Zeyn" isə bildirir ki, salon fəaliyyətə başladıqdan sonra qazancın bölgüsü məsələsi gündəmə gəldikdə Könül Həmzəyeva müxtəlif bəhanələrlə prosesdən yayınmağa başlayıb. Gah iş dəftərinin itdiyi, gah da ailəvi problemlərin olduğu əsas gətirilərək hesablaşma təxirə salınıb. Beləliklə, tərəflər arasında qurulan ittifaq 3 aydan sonra pozulub.
Fidan Zeyn iddia edir ki, pulunu geri tələb etdikdə isə hədə-qorxu və şantajla təhdid edilib.
"Azerina" adı ilə tanınan psixoloq Əfsanə Qasımlı da bir neçə epizod üzrə aldadıldığını iddia edir. O, deyir ki, Könül Həmzəyeva xarici ölkədən 120.000 manat dəyərində avtomobil gətirəcəyini vəd edərək ondan ilkin olaraq 100.000 manat alıb. Bir müddət sonra avtomobilin çatdığını bildirərək qalan məbləğin ödənilməsini tələb edib.
Hər iki bloqer məsələ ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etdiklərini bildiriblər.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре