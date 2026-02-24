https://news.day.az/azerinews/1817978.html Sumqayıtda 17 yaşlı qız faciəvi şəkildə öldü Sumqayıtda yeniyetmə qız faciəvi şəkildə ölüb. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə 45-ci məhəllə adlanan ərazidə, 14 mərtəbəli yaşayış binasında baş verib. İlkin ehtimallara görə, 17 yaşlı Şəms binanın yüksək mərtəbəsindən yıxılaraq həyatını itirib. Məlumata görə, o, Sumqayıt Şəhər 13 saylı məktəbdə təhsil alırmış.
Sumqayıtda 17 yaşlı qız faciəvi şəkildə öldü
Sumqayıtda yeniyetmə qız faciəvi şəkildə ölüb.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə 45-ci məhəllə adlanan ərazidə, 14 mərtəbəli yaşayış binasında baş verib.
İlkin ehtimallara görə, 17 yaşlı Şəms binanın yüksək mərtəbəsindən yıxılaraq həyatını itirib.
Məlumata görə, o, Sumqayıt Şəhər 13 saylı məktəbdə təhsil alırmış.
Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре