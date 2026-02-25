https://news.day.az/azerinews/1818212.html Türkiyədə F-16 qəzaya uğradı, pilot şəhid oldu - FOTO Türkiyədə F-16 qırıcı təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb. Hadisə nəticəsində pilot şəhid olub. Türkiyənin Balıkesir vilayətinin valisi İsmayıl Ustaoğlu faktı təsdiq edib və bildirib ki, qəzaya uğrayan təyyarə XIX Baş Reaktiv Hava Bazası Komandanlığına məxsus olub.
Türkiyədə F-16 qəzaya uğradı, pilot şəhid oldu - FOTO
Türkiyədə F-16 qırıcı təyyarəsi qəzaya uğrayıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb.
Hadisə nəticəsində pilot şəhid olub.
Türkiyənin Balıkesir vilayətinin valisi İsmayıl Ustaoğlu faktı təsdiq edib və bildirib ki, qəzaya uğrayan təyyarə XIX Baş Reaktiv Hava Bazası Komandanlığına məxsus olub.
Onun sözlərinə görə, qəza yerli vaxtla saat 00:50 radələrində təyyarə planlaşdırılmış missiyanı yerinə yetirərkən baş verib.
