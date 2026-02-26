Uşaqlarda yorğunluğun əsas səbəbləri BUNLARDIR
Son dövrlərdə mütəxəssislər uşaqlarda tez-tez müşahidə olunan yorğunluq hallarının səbəblərini araşdırıblar.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, həkimlərin sözlərinə görə, davamlı halsızlıq və enerji çatışmazlığı təkcə fiziki deyil, həm də psixoloji amillərlə bağlı ola bilər.
Uşaqlarda yorğunluğun ən geniş yayılmış səbəbi kifayət qədər və keyfiyyətli yuxunun olmamasıdır. Gec yatmaq, telefon və planşet istifadəsi, nizamsız rejim orqanizmin bərpasına mane olur.
Dəmir çatışmazlığı, vitamin və mineral balansının pozulması uşaqlarda halsızlıq yarada bilər. Xüsusilə dəmir defisiti anemiyası enerji səviyyəsini aşağı salır.
Məktəb yükü, əlavə kurslar və idman fəaliyyətləri düzgün planlaşdırılmadıqda uşağın fiziki və emosional yorğunluğuna səbəb olur.
Stress, ailədaxili problemlər, məktəbdə uyğunlaşma çətinliyi və ya sosial təzyiq də yorğunluq hissini artıra bilər.
Bəzi hallarda yorğunluq qalxanabənzər vəzin pozuntuları, xroniki infeksiyalar və ya digər tibbi səbəblərlə əlaqəli ola bilər. Uzunmüddətli halsızlıq müşahidə olunarsa, mütləq pediatra müraciət etmək tövsiyə edilir.
Mütəxəssislər valideynlərə uşaqların gündəlik rejimini tənzimləməyi, balanslı qidalanmanı təmin etməyi və kifayət qədər istirahətə şərait yaratmağı tövsiyə edirlər. Davamlı və səbəbi bilinməyən yorğunluq isə mütləq həkim nəzarəti tələb edir.
