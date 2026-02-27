https://news.day.az/azerinews/1818714.html Birinci xanım Mehriban Əliyevanın Efiopiyanın Birinci xanımı ilə görüşü olub - VİDEO Fevralın 27-də Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın Efiopiyanın birinci xanımı Zinaş Tayaçev ilə görüşü olub. Xəbər yenilənəcək
