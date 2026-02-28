Evdə "işıq pulu"nun yarısını görün nə "YEYİRMİŞ"
Mətbəxdəki nəhəng soyuducuların və ya hər gün işləyən paltaryuyan maşınların evin ən çox enerji xərcləyən avadanlıqları olduğu düşüncəsi aparılan son araşdırmalarla alt-üst olub. Məlum olub ki, evdə ağ texnikaların hamısından daha çox elektrik sərf edən və ödəniş məbləğini ikiqat artıran gizli qurğu var. Ayın sonunda gələn yüksək rəqəmlərin əsl səbəbkarını öyrəndikdə, yəqin ki, ilk işiniz həmin cihazın şəbəkə ilə əlaqəsini kəsmək olacaq.
Day.Az Demokrat.az-a istinadən xəbər verir ki, enerji canavarı hesab etdiyimiz böyük məişət texnikaları əslində siyahıda ilk sırada deyil. Araşdırma nəticələrinə görə, xüsusilə soyuq aylarda müraciət edilən elektrikli qızdırıcılar və köhnə nəsil istilik nasosları soyuducu və ya soba ilə müqayisədə qat-qat çox güc tələb edir. Bu cihazlar iş prinsipi etibarilə yüksək temperatura çatmaq üçün qısa müddətdə nəhəng həcmdə cərəyan çəkir. Beləliklə, qızdırıcının bir neçə saatlıq işi digər bütün məişət avadanlıqlarının bir günlük sərfiyyatını üstələyir.
Siyahıda təkcə qızdırıcılar deyil, həm də gözləmə rejimində qalan texnoloji məhsullar yer alır. Televizorlar, oyun konsolları və kompüterlər aktiv istifadə edilməsə belə, şəbəkəyə qoşulu qaldıqda enerji sızmasına səbəb olur. Bu kiçik sızıntılar bir araya gəldikdə aylıq büdcəyə ciddi zərbə vurur. Sahə üzrə bilicilər çıxış yolunu sadə, lakin təsirli üsulda görürlər. İstifadə edilməyən hər bir cihazın şnurunu cərəyan mənbəyindən çıxarmaq lazımdır. Xüsusilə yüksək enerji sərf edən qızdırıcıların və gözləmə rejimindəki elektronikanın elektriklə əlaqəsi kəsildikdə, aylıq xərclərdə kəskin azalma müşahidə olunur.
