https://news.day.az/azerinews/1820894.html Müctəba Xameneinin andiçmə mərasimi keçiriləcək Bu gün Tehranda İranın yeni lideri Müctəba Xameneinin andiçmə mərasimi keçiriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu haqda "Fars" xəbər agentliyi məlumat yayıb. Tədbir Tehranın mərkəzindəki Azadi meydanında, yerli saatla 15:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, İranın mərhum Ali Lideri Əli Xamenei fevralın 28-də ABŞ və İsrailin İslam Respublikasına qarşı birgə əməliyyatının ilk günündə öldürülüb. Ötən gecə isə 56 yaşlı Müctəba Xameneinin yeni Ali Rəhbər seçildiyi açıqlanıb.
