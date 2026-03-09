Bu ölkənin əsas neft zavodu İran tərəfindən VURULDU - VİDEO
İran Bəhreynin ən böyük neft emalı müəssisəsi olan "BAPCO Energies" zavoduna raket zərbəsi endirib.
Day.Az xəbər verir ki, məlumatı "Röyters" agentliyi yayıb.
Hadisə nəticəsində zavodun bir hissəsində yanğın baş verib.
Bildirilib ki, yanğın sonradan nəzarət altına alınıb və müəssisənin fəaliyyəti davam etdirilib.
Qeyd edək ki, sözügedən zavod Körfəz regionunun vacib enerji infrastrukturlarından biri sayılır.
Xatırladaq ki, İsrail və ABŞ 28 fevraldan İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. Zərbələr nəticəsində İranın ali dini lideri Əli Xamenei başda olmaqla, onlarla yüksək səviyyəli məmur ölüb. İran qonşu ölkələrdəki ABŞ bazalarına və İsrailə cavab zərbələri endirir.
