Ən riskli qırmızı ət növü açıqlandı
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və qida mühəndisləri qırmızı ət istehlakında sağlamlıq risklərini artıran əsas amilləri diqqətə çatdırıblar. Araşdırmalar göstərir ki, risk ətin növündən çox, onun emalı, saxlanması və bişirilmə qaydası ilə bağlıdır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ÜST-ün karsinogenlik hesabatlarına əsasən; sucuk, salam, sosiska və bastırma kimi işlənmiş ət məhsulları "ən yüksək riskli" qrupda yer alır. Bu məhsulların yararlılıq müddətini uzatmaq üçün istifadə edilən nitrit və nitrat birləşmələrinin yüksək temperaturda "nitrozamin" kimi zərərli maddələrə çevrildiyi qeyd olunur.
Qida təhlükəsizliyi baxımından ən böyük təhdidlərdən birini nəzarətsiz mühitdə hazırlanan hazır qiymələr yaradır.
Ət çəkilərkən səth sahəsinin genişlənməsi E. coli və Salmonella kimi bakteriyaların çoxalması üçün əlverişli şərait yaradır.
Mütəxəssislər, xüsusilə kütləvi qidalanma yerlərində daxili temperaturu standartlara çatmayan (yaxşı bişməyən) dönərlərdə bakterial yükün kritik səviyyəyə çata biləcəyi barədə xəbərdarlıq edirlər.
Ətin birbaşa atəşlə təması nəticəsində yaranan kömürləşmiş təbəqələrin tərkibində toksik birləşmələrin olduğu bildirilir. Bu səbəbdən əti yandırmadan bişirmək sağlamlıq üçün vacibdir.
Riskləri minimuma endirmək üçün qidalanma mütəxəssisləri aşağıdakı qaydalara əməl etməyi məsləhət görürlər:
Bişmiş çəki ilə həftədə maksimum 500 qram ət istehlak edin.
Ətin daxili temperaturu bakteriyaları öldürəcək səviyyəyə (minimum 70°C) çatmalıdır.
Hazır qiymə almaq əvəzinə, parça ət seçərək yerində çəkdirilməsinə üstünlük verin.
