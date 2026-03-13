https://news.day.az/azerinews/1821816.html Gəncədə qəza olub, xəsarət alanlar var Gəncədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan iki avtomobil toqquşub. Qəza zamanı 2004-cü il təvəllüdü P. Əliyev və 2005-ci il təvəllüdlü Ə. Məmmədov xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir.
