Qlobal idarəçilik çatışmazlığı artmaqda davam edir - U Hunbo
Qlobal idarəçilik çatışmazlığı artmaqda davam edir
Day.Az xəbər verir ki, 2019-2025-ci illərdə Çinin Avropa məsələləri üzrə xüsusi hökumət nümayəndəsi olmuş, 2012-2017-ci illərdə BMT Baş katibinin iqtisadi və sosial məsələlər üzrə keçmiş müavini U Hunbo bu gün "Keçid dövründə olan dünyada fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması" mövzusunda 13-cü Qlobal Bakı Forumunda deyib.
"Ötən il biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 80 illik yubileyini qeyd etdik və Çin qlobal idarəetmə təşəbbüsü (GGI) irəli sürdü. Bu gün isə biz son dərəcə mürəkkəb problemlərlə üz-üzəyik. Beynəlxalq ictimaiyyət çoxsaylı çağırışlarla qarşılaşır və qlobal idarəetmə çatışmazlığı artmaqda davam edir ki, bu da ciddi narahatlıq doğurur", - o bildirib.
U Hunbo qeyd edib ki, Si Cinpin GGI təşəbbüsünü ötən ilin sentyabrında Tyançzində təqdim edib. Onun sözlərinə görə, təşəbbüs BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş tərəfindən müsbət qarşılanıb. Quterreş bildirib ki, bu təşəbbüsün əsas elementləri BMT Nizamnaməsinin fundamental prinsiplərinə və beynəlxalq hüquq normalarına tam uyğun gəlir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре