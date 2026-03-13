https://news.day.az/azerinews/1821858.html ÇXR səfiri İrandan çin vətəndaşlarının təxliyəsində göstərdiyi yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib Azərbaycan hökuməti İrandan Çin vətəndaşlarının təxliyəsinə fəal şəkildə kömək göstərib və Astara sərhəd-keçid məntəqəsi vasitəsilə sərhədi keçən 600-dən çox Çin vətəndaşına yardım edib. Day.Az xəbər verir ki, bunu Çin Xalq Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Lu Mey Bakıda keçirilən brifinqdə bildirib. Xəbər yenilənəcək
