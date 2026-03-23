https://news.day.az/azerinews/1823881.html Salyanda fərdi evdən kişi meyiti tapılıb Salyanda fərdi yaşayış evindən kişi meyiti tapılıb. Day.Az-ın məlumatına görə, hadisə martın 22-si baş verib. Belə ki, Salyan rayon sakini Müşfiq İsgəndərovun meyiti yaşadığı evdə tapılıb. Faktla bağlı araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
