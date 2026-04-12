Salyanda avtomobil aşıb, qadın sərnişin ölüb
Salyanda avtomobil aşıb, qadın sərnişin ölüb.
APA-nın xəbərinə görə, hadisə səhər saatlarında Ələt-Astara yolunun Salyan rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
"Opel" markalı avtomobil idarəetməni itirərək yoldan çıxaraq aşıb. Nəticədə avtomobildə olan qadın sərnişin ağır xəsarət alıb və xəstəxanada ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
