Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlı son durum açıqlanıb

Day.Az  APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu ilin ilk rübdə ölkə üzrə ÜDM 29 mlrd. 703,2 mln. manata bərabər olub. Bu isə ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 0,3% azdır.

Bu dövrdə neft-qaz sektoru üzrə əlavə dəyər 1,2% azalaraq 8 mlrd. 531,6 mln. manat, qeyri-neft sektoru üzrə əlavə dəyər isə 0,2% artaraq 21 mlrd. 171,6 mln. manat təşkil edib.