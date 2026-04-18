Limonlu su: Sağlamlıq üçün 3 faydalı xüsusiyyət
Mütəxəssislərin tövsiyəsinə görə, suyu soyuq deyil, ilıq halda içmək daha faydalıdır.
Day.Az limonlu suyun 3 əsas faydasını oxuculara təqdim edir.
Limonlu su orqanizm üçün çox faydalıdır. Onun müntəzəm, xüsusilə səhərlər içilməsi bədəndə su balansını qorumağa, həzmi yaxşılaşdırmağa, immun sistemini gücləndirməyə və dərinin vəziyyətinə müsbət təsir göstərməyə kömək edir.
1. Orqanizmi nəmləndirir
Sağlam vərdişlər üzrə mütəxəssis Ceymi Vulf bildirib ki, hər səhər limonlu su içmək gecə yuxudan sonra orqanizmin nəmlənməsinə kömək edir. Bu vərdiş gün ərzində daha çox su içməyə də səbəb olur.
2. Həzmi yaxşılaşdırır
Mütəxəssis qeyd edir ki, həzmi yaxşılaşdırmaq üçün təbii vasitələrdən istifadə etməyi üstün tutur. Limon bu baxımdan faydalı məhsullardan biridir. Araşdırmalar göstərir ki, limon turşusu mədənin boşalmasını sürətləndirə bilər.
Digər tədqiqatlar isə C vitamininin "yaxşı" bağırsaq bakteriyalarının (bifidobakteriyalar) fəaliyyətini dəstəklədiyini və infeksiyalara qarşı mübarizəyə kömək etdiyini göstərir.
3. Ürək sağlamlığını dəstəkləyir və yaraların sağalmasını sürətləndirir
Elmi araşdırmalara görə, limon da daxil olmaqla sitrus meyvələri C vitamini və antioksidantlarla zəngindir. Bu maddələr qan təzyiqinin tənzimlənməsinə, qan dövranının yaxşılaşmasına və "yaxşı" xolesterinin səviyyəsinin qorunmasına kömək edir. Nəticədə ürək-damar xəstəliklərinin riski azalır.
C vitamini həm də toxumaların bərpasında və böyüməsində mühüm rol oynayır. O, dəri, oynaq və sümüklərin əsas struktur zülalı olan kollagenin formalaşmasında iştirak edir.
Limonlu suyun qocalma prosesinə təsiri
Tədqiqatlar göstərir ki, limonda olan polifenollar (antioksidant birləşmələr) qocalma prosesini ləngidə bilər. Heyvanlar üzərində aparılan araşdırmada limon polifenolları qəbul edən siçanlarda daha az tük tökülməsi və daha yüksək aktivlik müşahidə olunub. Onların bağırsaq mikroflorası da daha "gənc" vəziyyətdə qalıb və daha uzun yaşayıblar.
Limonlu su necə düzgün içilməlidir?
Mütəxəssis Ceymi Vulf öz üsulunu belə izah edir: əvvəlcə suyu ilıqlaşdırır (təxminən 700 ml suyu qızdırır), daha sonra yarım limonun suyunu əlavə edir.
Onun sözlərinə görə, limonlu su səhərlər çay, qəhvə və ya səhər yeməyindən əvvəl yavaş-yavaş içilməlidir.
Mütəxəssis qeyd edir ki, bu vərdiş sağlamlığa qayğının çətin və ya bahalı olmadığını xatırladır.
Digər məlumat
Araşdırmalar göstərir ki, sitrus meyvələri tərkibindəki bitki birləşmələri sayəsində yağ yandırmanı sürətləndirə bilər. Buna görə də diyet zamanı tamamilə imtina edilməməsi tövsiyə olunur.
Bundan əlavə, limonlu suyun müntəzəm istifadəsinin ümumi sağlamlığa müsbət təsir göstərdiyi və şəkərli içkilərə sağlam alternativ olduğu bildirilir.
