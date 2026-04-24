20 min uçuş LƏĞV EDİLDİ
Alman hava yolu şirkəti Lufthansa artan yanacaq xərcləri səbəbindən oktyabr ayına qədər 20 min qısa məsafəli uçuşu ləğv edəcəyini açıqlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, şirkət bu addımı yay mövsümündə uçuş proqramını optimallaşdırmaq və xərcləri azaltmaq məqsədilə atır.
Açıqlamada bildirilib ki, Orta Şərqdəki münaqişələrdən sonra jet yanacağının qiyməti 2 dəfə artıb və bu səbəbdən ümumilikdə 40 min metrik ton yanacağa qənaət ediləcək. Yeni plana əsasən, artıq gündəlik təxminən 120 uçuşun ləğvinə başlanılıb.
Şirkət qeyd edib ki, dəyişikliklər əsasən zərərli qısa məsafəli reyslərə təsir edəcək, uzun məsafəli uçuşlar isə daha səmərəli şəkildə davam etdiriləcək.
Eyni zamanda, International Energy Agency Avropada jet yanacağı çatışmazlığı riski ilə bağlı xəbərdarlıq edib və digər aviaşirkətlər də oxşar addımlar atmağa başlayıb.
