Gündəlik rasion üçün ən faydalı 10 paxlalı növü AÇIQLANDI
Paxlalılar lif və bitki mənşəli zülalın ən yaxşı mənbələrindən hesab olunur.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, onların müntəzəm qəbulu həzmi yaxşılaşdırır, toxluq hissini artırır və ürək-damar xəstəlikləri ilə 2-ci tip diabet riskini azaltmağa kömək edir.
ABŞ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi də paxlalıları sağlam qidalanmanın vacib hissəsi kimi tövsiyə edir.
Lif tərkibinə görə ən faydalı növlər arasında adzuki lobyası, qara lobya, maş lobyası, ağ lobya, lima lobyası, qırmızı lobya, noxud, fava paxlası, pinto lobyası və edamame (yaşıl soya) yer alır. Bu məhsullar salat, şorba, tərəvəz yeməkləri və müxtəlif qəlyanaltılarda geniş istifadə olunur.
Mütəxəssislər qadınlara gündə təxminən 25 qram, kişilərə isə 38 qram lif qəbul etməyi tövsiyə edirlər. Paxlalıları gündəlik menyuya əlavə etmək bağırsaq sağlamlığını dəstəkləyir, qanda şəkərin səviyyəsini tənzimləməyə və ürək sağlamlığını qorumağa kömək edir.
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