https://news.day.az/azerinews/1839237.html Azərbaycandan Ermənistana 42 vaqon dizel ixrac olunacaq Bu gün Azərbaycandan Ermənistana növbəti tədarük baş tutacaq. Day.Az xəbər verir ki, Ermənistana 42 vaqon dizel yanacağı ixrac olunacaq. Qatar saat 16:00-da Güzdək stansiyasından yola düşəcək, Böyük Kəsik stansiyasından Gürcüstana keçəcək, oradan isə Ermənistan istiqamətində hərəkət edəcək. Xəbər yenilənəcək
Azərbaycandan Ermənistana 42 vaqon dizel ixrac olunacaq
Bu gün Azərbaycandan Ermənistana növbəti tədarük baş tutacaq.
Day.Az xəbər verir ki, Ermənistana 42 vaqon dizel yanacağı ixrac olunacaq.
Qatar saat 16:00-da Güzdək stansiyasından yola düşəcək, Böyük Kəsik stansiyasından Gürcüstana keçəcək, oradan isə Ermənistan istiqamətində hərəkət edəcək.
Xəbər yenilənəcək
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