Azərbaycandan Ermənistana 42 vaqon dizel ixrac olunacaq

Bu gün Azərbaycandan Ermənistana növbəti tədarük baş tutacaq.

Day.Az xəbər verir ki, Ermənistana 42 vaqon dizel yanacağı ixrac olunacaq.

Qatar saat 16:00-da Güzdək stansiyasından yola düşəcək, Böyük Kəsik stansiyasından Gürcüstana keçəcək, oradan isə Ermənistan istiqamətində hərəkət edəcək.

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