https://news.day.az/azerinews/1839607.html İranda zəlzələ baş verib İranda 4,8 bal gücündə zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat verib. Yeraltı təkanlar Bakı vaxtı ilə saat 19:38-də qeydə alınıb. Zəlzələnin episentri Şiraz şəhərindən 99 kilometr cənub-qərbdə, ocağı isə 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.
İranda zəlzələ baş verib
İranda 4,8 bal gücündə zəlzələ baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat verib.
Yeraltı təkanlar Bakı vaxtı ilə saat 19:38-də qeydə alınıb. Zəlzələnin episentri Şiraz şəhərindən 99 kilometr cənub-qərbdə, ocağı isə 10 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Zərərçəkənlər və dağıntılar barədə məlumat verilməyib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре