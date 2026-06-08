https://news.day.az/azerinews/1840160.html Mançini İtaliya milli komandasını çalışdıracaq Qətərin "Əs-Sədd" klubunun baş məşqçisi Roberto Mançini İtaliya milli komandasını çalışdıracaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə insayder Nikolo Skira məlumat yayıb. Tərəflər 4 illik müqavilə barədə razılıq əldə ediblər. 61 yaşlı mütəxəssisin illik maaşı 2 milyon avro olacaq.
Mançini İtaliya milli komandasını çalışdıracaq
Qətərin "Əs-Sədd" klubunun baş məşqçisi Roberto Mançini İtaliya milli komandasını çalışdıracaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə insayder Nikolo Skira məlumat yayıb.
Tərəflər 4 illik müqavilə barədə razılıq əldə ediblər. 61 yaşlı mütəxəssisin illik maaşı 2 milyon avro olacaq.
Qeyd edək ki, Roberto Mançini 2018-ci ildən 2023-cü ilə qədər İtaliya yığmasına rəhbərlik edib. Onun baş məşqçiliyi altında italyanlar Avro-2020-nin qalibi olublar.
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