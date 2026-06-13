https://news.day.az/azerinews/1841151.html 47 kiloqram narkotik vasitə AŞKARLANDI Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 47 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, yabanı halda bitmiş 3,4 ton çəkidə 16345 ədəd çətənə kolu isə aşkarlanaraq məhv edilib.
47 kiloqram narkotik vasitə AŞKARLANDI
Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 47 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb.
Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, yabanı halda bitmiş 3,4 ton çəkidə 16345 ədəd çətənə kolu isə aşkarlanaraq məhv edilib.
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