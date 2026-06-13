47 kiloqram narkotik vasitə

Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 47 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb.

Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, yabanı halda bitmiş 3,4 ton çəkidə 16345 ədəd çətənə kolu isə aşkarlanaraq məhv edilib.