Prezident İlham Əliyev Lüksemburqun Böyük Hersoquna məktub ünvanlayıb

Prezident İlham Əliyev Lüksemburqun Böyük Hersoqu Giyoma məktub ünvanlayıb.

Bu barədə məlumat Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc edilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, məktubda qeyd olunub:

"Əlahəzrət,

Lüksemburq Böyük Hersoqluğunun milli bayramı münasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram".