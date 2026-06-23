https://news.day.az/azerinews/1843414.html Prezident İlham Əliyev Lüksemburqun Böyük Hersoquna məktub ünvanlayıb Prezident İlham Əliyev Lüksemburqun Böyük Hersoqu Giyoma məktub ünvanlayıb. Bu barədə məlumat Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, məktubda qeyd olunub: "Əlahəzrət...
Prezident İlham Əliyev Lüksemburqun Böyük Hersoquna məktub ünvanlayıb
Prezident İlham Əliyev Lüksemburqun Böyük Hersoqu Giyoma məktub ünvanlayıb.
Bu barədə məlumat Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında dərc edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, məktubda qeyd olunub:
"Əlahəzrət,
Lüksemburq Böyük Hersoqluğunun milli bayramı münasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре