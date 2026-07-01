https://news.day.az/azerinews/1845225.html Elgiz Əkbərə ağır itki üz verib Tanınmış aparıcı Elgiz Əkbərin anası Xuraman xanım vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumat "agdash.tv" səhifəsində paylaşılıb. Xəbərin paylaşılmasının ardından çoxsaylı izləyici və sənət dostları aparıcıya başsağlığı verərək ailəsinə səbir diləyiblər.
Elgiz Əkbərə ağır itki üz verib
Tanınmış aparıcı Elgiz Əkbərin anası Xuraman xanım vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumat "agdash.tv" səhifəsində paylaşılıb. Xəbərin paylaşılmasının ardından çoxsaylı izləyici və sənət dostları aparıcıya başsağlığı verərək ailəsinə səbir diləyiblər.
Sosial media istifadəçiləri şərhlərində mərhuma Allahdan rəhmət, yaxınlarına isə dözüm arzulayıblar.
Allah rəhmət eləsin.
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