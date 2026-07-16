Messi ən yaxşı oyunçu seçiildi

Futbol üzrə dünya çempionatında İngiltərə və Argentina yığmaları arasında keçirilən yarımfinal matçının ən yaxşı oyunçusunun kimliyinə aydınlıq gəlib

Day.Az xəbər verir ki, Lionel Messi Cənubu Amerika təmsilçisinin heyətində bu ada layiq görülüb.

O, komandasının 2:1 hesablı qələbə qazandığı oyunda iki qol ötürməsi ilə yadda qalıb.