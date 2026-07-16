https://news.day.az/azerinews/1848340.html Messi ən yaxşı oyunçu seçiildi Futbol üzrə dünya çempionatında İngiltərə və Argentina yığmaları arasında keçirilən yarımfinal matçının ən yaxşı oyunçusunun kimliyinə aydınlıq gəlib Day.Az xəbər verir ki, Lionel Messi Cənubu Amerika təmsilçisinin heyətində bu ada layiq görülüb. O, komandasının 2:1 hesablı qələbə qazandığı oyunda iki qol ötürməsi ilə yadda qalıb.
Messi ən yaxşı oyunçu seçiildi
Futbol üzrə dünya çempionatında İngiltərə və Argentina yığmaları arasında keçirilən yarımfinal matçının ən yaxşı oyunçusunun kimliyinə aydınlıq gəlib
Day.Az xəbər verir ki, Lionel Messi Cənubu Amerika təmsilçisinin heyətində bu ada layiq görülüb.
O, komandasının 2:1 hesablı qələbə qazandığı oyunda iki qol ötürməsi ilə yadda qalıb.
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