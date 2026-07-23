https://news.day.az/azerinews/1849781.html Bakıda küçədə ölüm halı baş verib Bakıda 31 yaşlı şəxs küçədə vəfat edib. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, iyulun 22-si saat 18 radələrində Lerik rayon sakini 1995-ci il təvəllüdlü F.Qasımovun üzərində zorakılıq əlamətləri görünməyən meyiti Binəqədi qəsəbəsinin ərazisində tapılıb. Onun tüfeyli həyat tərzi keçirdiyi bildirilib.
Bakıda küçədə ölüm halı baş verib
Bakıda 31 yaşlı şəxs küçədə vəfat edib.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, iyulun 22-si saat 18 radələrində Lerik rayon sakini 1995-ci il təvəllüdlü F.Qasımovun üzərində zorakılıq əlamətləri görünməyən meyiti Binəqədi qəsəbəsinin ərazisində tapılıb.
Onun tüfeyli həyat tərzi keçirdiyi bildirilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре