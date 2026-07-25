Qarğıdalının sağlamlığa faydaları: Ürək, göz və həzm sistemi üçün təbii dəstək
Qarğıdalı yalnız dadlı yay qidası deyil, həm də orqanizm üçün qiymətli qida mənbəyidir. Tərkibindəki lif həzm sisteminin normal fəaliyyətini dəstəkləyir, mürəkkəb karbohidratlar isə bədəni uzun müddət enerji ilə təmin edir. Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, xüsusilə təbii və az emal olunmuş qarğıdalı qan şəkərinin daha sabit qalmasına kömək edə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, bu məhsul kalium, maqnezium, B1 vitamini və fol turşusu ilə zəngindir.
Həmin maddələr qan təzyiqinin tənzimlənməsinə, ürək-damar sisteminin sağlamlığının qorunmasına, həmçinin beyin və sinir sisteminin normal fəaliyyətinə dəstək verir. Qarğıdalının tərkibində olan ferul turşusu isə iltihabın azalmasına və ürək xəstəlikləri riskinin aşağı düşməsinə müsbət təsir göstərə bilən antioksidant birləşmələrdən hesab olunur.
Sarı qarğıdalıda olan lutein və zeaksantin adlı karotinoidlər göz sağlamlığı üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu antioksidantlar tor qişanı zərərli mavi işığın təsirindən qoruyaraq yaşla əlaqəli görmə problemlərinin yaranma riskini azalda bilər. Buna görə də mövsümündə qaynadılmış qarğıdalının müntəzəm və balanslı şəkildə qida rasionuna daxil edilməsi həm ümumi sağlamlıq, həm də görmə qabiliyyətinin qorunması baxımından faydalı hesab edilir.
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