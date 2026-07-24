https://news.day.az/azerinews/1850111.html ETSN meşələrdə yanğın təhlükəsi ilə bağlı əhaliyə müraciət edib Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, yaxın günlərdə ölkə ərazisində isti, quraq və küləkli hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Bu şərait meşələrdə və digər təbiət ərazilərində yanğın riskini artırır. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən (ETSN) verilən məlumatda bildirilib.

ETSN meşələrdə yanğın təhlükəsi ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

Azərbaycanca, 24 июля 2026 19:50 (UTC +04:00) 334
ETSN meşələrdə yanğın təhlükəsi ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, yaxın günlərdə ölkə ərazisində isti, quraq və küləkli hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Bu şərait meşələrdə və digər təbiət ərazilərində yanğın riskini artırır.

Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən (ETSN) verilən məlumatda bildirilib.

Qeyd edilib ki, meşə yanğınları ağac və bitki örtüyünün məhv olmasına, vəhşi heyvanların yaşayış mühitinin zədələnməsinə, torpağın münbit qatının sıradan çıxmasına və ekoloji tarazlığın pozulmasına səbəb olur.

 

"Yanğından zərər çəkmiş ekosistemlərin bərpası uzun illər tələb edə bilər. Yanğınların qarşısının alınması məqsədilə vətəndaşlardan meşələrdə və meşəətrafı ərazilərdə ocaq qalamamaq, söndürülməmiş siqaret kötüklərini təbiətə atmamaq, quru ot, kol-kos və məişət tullantılarını yandırmamaq, yanğına səbəb ola biləcək şüşə və digər tullantıları ərazidə saxlamamaq, tüstü və ya yanğın əlaməti müşahidə etdikdə isə dərhal aidiyyəti qurumlara məlumat vermək xahiş olunur".

Unutmayaq ki, kiçik bir ehtiyatsızlıq geniş ərazilərin yanmasına, flora və faunanın məhvinə və təbiətə uzunmüddətli zərər vurulmasına səbəb ola bilər.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi vətəndaşları təbiət ərazilərində diqqətli olmağa və yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır", - deyə məlumatda qeyd olunub.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ETSN
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Uşaqlarda aşkarlanan rotavirus nədir? 21:14 (UTC+04), Azərbaycanca 51
В Вашингтоне прошло мероприятие «Глобальные мосты — откройте для себя Азербайджан» - ФОТО 21:13 (UTC+04), Политика 107
Гран-при Катара и Абу-Даби Формулы-1 могут отменить 21:08 (UTC+04), Спорт 190
В Азербайджанском национальном музее ковра проходит II международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы азербайджанского оружиеведения» - ФОТО 20:59 (UTC+04), Культура 235
Заслуженная артистка Адиля Алиева награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО 20:47 (UTC+04), Культура 292
В школе Джейранбатана ученики заразились ротавирусом - ОБНОВЛЕНО 20:30 (UTC+04), Общество 871
Мирза Гадим Иревани - новые страницы художественного наследия - ФОТО 20:26 (UTC+04), Культура 343
Палестинская дипломатия: что важно для Баку и Анкары - АКТУАЛЬНО от Фарида Бахшалиева 19:55 (UTC+04), Политика 4 203
Азербайджанские лучницы завоевали "золото" Кубка Азии 19:48 (UTC+04), Спорт 373
Иран не ответил на письмо Вэнса - СМИ 19:29 (UTC+04), В мире 483
Азербайджан укрепляет в рамках ОИС сотрудничество в борьбе с коррупцией - Азер Гараев 19:25 (UTC+04), Политика 448
Трамп назвал выборы в Бразилии "большим позором" 19:14 (UTC+04), В мире 463
Азербайджан завоевал два золота на турнире "Большого шлема" 19:06 (UTC+04), Спорт 422
Скончался народный артист Азербайджана Заур Рзаев 19:01 (UTC+04), Общество 550
ВЭФ оценил потенциал цифровой торговли Азербайджана 18:50 (UTC+04), Экономика 495
Onlar üçün növbəti imtahan keçiriləcək - Tarix açıqlandı 18:43 (UTC+04), Azərbaycanca 259
Азербайджан и Словакия обсудили расширение военного сотрудничества - ФОТО 18:31 (UTC+04), Политика 524
Азербайджан и Wonderful договорились о сотрудничестве в сфере ИИ - ФОТО 18:18 (UTC+04), Экономика 545
ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне 18:15 (UTC+04), Экономика 550
От классики до современного кино: какие фильмы Азербайджан представит в Стамбуле 18:03 (UTC+04), Культура 443
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI 17:54 (UTC+04), Официальная хроника 9 712
Милли Меджлис ратифицирует договор о дружбе с Узбекистаном 17:51 (UTC+04), Политика 555
Обрушение скалы в Каппадокии: есть погибшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 17:39 (UTC+04), В мире 635
ЦБА планирует ввести регулирование ломбардного сектора 17:25 (UTC+04), Экономика 572
Bu yoldan keçmək hər an risk yaradır - VİDEO 17:22 (UTC+04), Azərbaycanca 591
В Ханкенди состоялось 61-е заседание Межгоссовета по антимонопольной политике СНГ - ФОТО 17:22 (UTC+04), Политика 595
В Азербайджане усилят требования к выдаче бытовых кредитов 17:18 (UTC+04), Экономика 610
Баку не нужны непрошенные советы – Расим Мусабеков для Day.Az 17:15 (UTC+04), Политика 7 974
В ЦБА оценили инфляционные риски в Азербайджане 17:02 (UTC+04), Экономика 601
Завершились первенства Азербайджана по акробатической и аэробной гимнастике - ФОТО 16:50 (UTC+04), Спорт 5 343
Netflix выпустит документальный фильм о Тайсоне Фьюри 16:48 (UTC+04), Спорт 463
Азербайджан нарастил экспорт ненефтяной продукции 16:44 (UTC+04), Экономика 625
Возбуждено уголовное дело в связи с нападением на сотрудников REAL TV 16:42 (UTC+04), Общество 572
ЦБА поддерживает присутствие иностранных банков в стране 16:39 (UTC+04), Экономика 640
Последние подробности о выборах в Израиле 16:38 (UTC+04), В мире 683
Лев Додин привез в Баку свою "Чайку": Елизавета Боярская и Игорь Черневич поделились впечатлениями об Азербайджане - ФОТО 16:33 (UTC+04), Культура 690
Азербайджан и ОАЭ обсудили инвестиции в возобновляемую энергетику 16:29 (UTC+04), Экономика 625
ЕБРР завершает подготовку программы "зеленого" финансирования в Азербайджане 16:23 (UTC+04), Экономика 652
Кто должен платить неуплаченные штрафы умершего человека? 16:17 (UTC+04), Общество 631
Сахиб Пашазаде удостоен специальной медали Центра исламской цивилизации - ФОТО 16:13 (UTC+04), Культура 503
Председатель ЦБА оценил риски роста проблемных кредитов 16:09 (UTC+04), Экономика 642
Akrobatika və aerobika gimnastikası üzrə ölkə birinciliklərinə yekun vurulub - FOTO 16:06 (UTC+04), Azərbaycanca 623
PASHA Real Estate Group и Marriott International подписали соглашение о реализации проекта брендированных резиденций JW Marriott в Ташкенте - ФОТО 16:05 (UTC+04), Экономика 725
Азербайджан завершает подготовку новой стратегии развития финсектора 15:54 (UTC+04), Экономика 640
Что чаще всего забывают пассажиры в поездах Азербайджана? 15:52 (UTC+04), Общество 530
ЦБА о доминировании банков в финансовой системе Азербайджана 15:49 (UTC+04), Экономика 632
Внук Шахмара Алекперова - Эльдар удостоен чести вручить премию Джулианне Мур: с мировыми звездами в США - ФОТО - ВИДЕО 15:46 (UTC+04), Культура 5 572
Пашинян назвал декларацию о независимости Армении антигосударственной 15:23 (UTC+04), В мире 708
В Кяльбаджаре в ДТП погиб юрист 15:12 (UTC+04), Общество 543
Какие нарушения смогут фиксировать камеры? 15:10 (UTC+04), Общество 575
Данные более 40 тысяч чиновников США попали в сеть 15:00 (UTC+04), В мире 675
Стал известен виновник мордобоя в парламенте Армении - ВИДЕО 14:58 (UTC+04), В мире 765
Azerbaijan Airlines и Sea Breeze определили 100 победителей совместной лотереи - ФОТО 14:56 (UTC+04), Экономика 717
Пашинян пообещал "переломать ноги и руки" оппозиции 14:52 (UTC+04), В мире 702
Ибрагим Талыбов представит Азербайджан на юношеской Олимпиаде в Дакаре 14:49 (UTC+04), Спорт 466
Министр энергетики Украины поблагодарил Президента Ильхама Алиева 14:42 (UTC+04), Политика 7 382
Азербайджан оказал Украине энергетическую помощь на $1,47 млн 14:37 (UTC+04), Политика 685
Apple вернула культовую деталь в свои компьютеры 14:32 (UTC+04), Наука и технологии 487
Совет Европы подверг Францию критике 14:25 (UTC+04), В мире 715
Как в Армении используют СОР17 14:22 (UTC+04), Политика 6 446
ЦБА может купить еще $1 млрд валюты 14:16 (UTC+04), Экономика 718
Убытки Volkswagen выросли 14:05 (UTC+04), Автоновости 470
Vəzifəli şəxslər hər il bəyannamə təqdim edəcək 13:55 (UTC+04), Azərbaycanca 724
В Баку состоялось посещение памятника Ататюрку - ФОТО 13:52 (UTC+04), Политика 773
Азербайджан расширяет налоговую поддержку ИКТ-отрасли 13:46 (UTC+04), Экономика 723
Совет печати Азербайджана осудил нападение на журналистов в школе 13:39 (UTC+04), Общество 6 039
Суд сократил срок заключения Гаджи Велиева 13:34 (UTC+04), Общество 668
Кадры последствий мощного землетрясения в Тибете - ВИДЕО 13:30 (UTC+04), В мире 823
Гурбан Гурбанов может возглавить «Фенербахче» 13:23 (UTC+04), Спорт 591
В Шамкире мастер погиб, упав с лестницы 13:17 (UTC+04), Общество 527
Сборная Азербайджана одержала крупную победу над Мозамбиком - ОБНОВЛЕНО 13:14 (UTC+04), Спорт 663
Закроется ли филиал Bank Melli Iran в Баку? - ответ главы ЦБА 13:11 (UTC+04), Экономика 786
Джейхун Байрамов указал на проблему двойных стандартов в международном праве - ФОТО 13:09 (UTC+04), Политика 734
В Ханкенди проходит 61-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств-участников СНГ - ФОТО 13:02 (UTC+04), Политика 799
Азербайджанцы стали чаще выбирать манаты вместо долларов 13:00 (UTC+04), Экономика 742
Северная Корея запустила свыше 10 баллистических ракет 12:56 (UTC+04), В мире 732
Джейхун Байрамов в Анкаре 12:52 (UTC+04), Политика 736
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 12:51 (UTC+04), Общество 565
Фонд "мира" строит военный лагерь в Армении? 12:45 (UTC+04), Политика 8 258
Загадочную ошибку Windows объяснили 12:44 (UTC+04), Наука и технологии 504
Магомедхан Магомедов вышел в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе 12:35 (UTC+04), Спорт 523
Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla görüşüb 12:30 (UTC+04), Azərbaycanca 729
Новые подробности о напавшем на журналистов в бакинской школе 12:28 (UTC+04), Общество 743
Wizz Air запустила прямые рейсы Баку-Братислава - ФОТО 12:17 (UTC+04), Туризм 584
Məktəbdə jurnalistləri döyən şəxs boksçu imiş - DETALLAR 12:16 (UTC+04), Azərbaycanca 800
Генпрокурор России награжден медалью Азербайджана "100-летие создания Прокуратуры" 12:14 (UTC+04), Общество 563
Раскрыт прогноз стоимости азербайджанской нефти на 2026 год 12:10 (UTC+04), Экономика 770
Пашинян уволил посла по особым поручениям 12:07 (UTC+04), В мире 810
ЦБА назвал причины пересмотра инфляционных прогнозов 12:05 (UTC+04), Экономика 778
МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики - ФОТО 12:02 (UTC+04), Политика 776
В Баку разгорелся скандал вокруг частного детского сада - ВИДЕО 11:58 (UTC+04), Общество 932
Стратегические резервы Азербайджана увеличились - Новые данные 11:55 (UTC+04), Экономика 785
Азербайджан увеличил бюджетные расходы 11:51 (UTC+04), Экономика 777
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Реджепу Тайипу Эрдогану 11:46 (UTC+04), Официальная хроника 10 482
В Азербайджане осудили восемь человек по делам о терроризме 11:40 (UTC+04), Общество 540
Мордобой в армянском парламенте - ВИДЕО 11:31 (UTC+04), В мире 884
В Масаллы легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибший 11:29 (UTC+04), Общество 489
Азербайджанская модель мультикультурализма в центре внимания Московской еврейской общины - ФОТО 11:21 (UTC+04), Общество 547
В Баку обновят автобусы еще на двух маршрутах 11:16 (UTC+04), Общество 1 203
Успешное лидерство Президента Ильхама Алиева в эпоху глобального хаоса - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 11:11 (UTC+04), Политика 8 023
Qızıl almaq istəyənlərə vacib xəbər 11:06 (UTC+04), Azərbaycanca 820
Baku Network провела просветительскую встречу со студентами АГУКИ - ФОТО 11:04 (UTC+04), Политика 7 305
Пожар на ядерном объекте в США - ВИДЕО 10:49 (UTC+04), В мире 830
Центробанк Азербайджана представил новые прогнозы по инфляции 10:40 (UTC+04), Экономика 855
Cinayətdə şübhəli bilinən 41 nəfər saxlanıldı 10:36 (UTC+04), Azərbaycanca 792
Три японских автобренда могут остаться без льгот в Европе 10:31 (UTC+04), Автоновости 499
В Шамкире автомобиль упал в 50-метровый овраг, есть пострадавший 10:22 (UTC+04), Общество 542
В Азербайджане изберут нового омбудсмена 10:16 (UTC+04), Общество 1 175
Десятки тел остаются под вагонами столкнувшихся поездов в Испании - ВИДЕО 10:12 (UTC+04), В мире 902
Центробанк Азербайджана принял решение по учетной ставке 10:07 (UTC+04), Экономика 874
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:02 (UTC+04), Туризм
Azərbaycanın iqtisadi gücü - 105 ölkəni geridə qoyduq 09:53 (UTC+04), Azərbaycanca 808
В Баку с участием мировых звезд открылся Baku International Arts Festival 2026 - ФОТО 09:50 (UTC+04), Культура 620
Азербайджанская нефть подорожала 09:46 (UTC+04), Экономика 825
В этих районах Баку не будет газа 09:41 (UTC+04), Общество 1 260
Французские СМИ оценили победу "Сабаха" в Лиге чемпионов ФИБА 09:34 (UTC+04), Спорт 574
Maşın dərəyə aşdı - Sürücü xəsarət alıb 09:33 (UTC+04), Azərbaycanca 836
Протесты фермеров в Италии - ВИДЕО 09:30 (UTC+04), В мире 861
В двух районах Баку не будет света 09:23 (UTC+04), Общество 1 728
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:14 (UTC+04), Экономика
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Республики в Турции - ФОТО 09:03 (UTC+04), Официальная хроника 20 019
Венесуэла потребовала от Банка Англии вернуть золото 09:00 (UTC+04), В мире 904
Мелания Трамп подтвердила участие американских журналистов в гуманитарной миссии в Херсонской области 08:54 (UTC+04), В мире 937
В Азербайджане за сдачу SIM-карт и мобильных телефонов грозит штраф 08:46 (UTC+04), Общество 857
Глава Пентагона уволил главного военного планировщика 08:38 (UTC+04), В мире 900
Трамп сказал, что будет с войной в Иране 08:26 (UTC+04), В мире 9 091
Пожар на ядерном объекте в США 08:20 (UTC+04), В мире 909
Вэнс обратился к секретарю по нацбезопасности Ирана 08:12 (UTC+04), В мире 971
Турция выдвинет своего кандидата на пост Генсека ООН 08:08 (UTC+04), В мире 1 066
Армянская ложь с французским акцентом 08:00 (UTC+04), Политика 6 242
На двух дорогах в Баку ограничат движение 07:46 (UTC+04), Общество 716
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Ученые нашли способ скрывать объекты от тепловизоров 06:21 (UTC+04), Это интересно 635
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
В Индонезии запустили «кислородные автобусы» - Причина 04:21 (UTC+04), В мире 1 102
Раскрыты правила выбора недорогого смартфона 03:07 (UTC+04), Наука и технологии 659
Найдена неожиданная слабость раковых клеток 02:16 (UTC+04), Медицина 744
Гороскоп на 29 октября - для каждого знака зодиака 01:01 (UTC+04), Это интересно 1 165
Эрдоган заявил Трампу о готовности поддержать переговоры по Украине 00:21 (UTC+04), В мире 1 131
Хроника Победы (29.10.2020): Азербайджан продолжает мстить за Барду - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 228
В Кяльбаджаре произошло смертельное ДТП 28 октября 23:50 (UTC+04), Общество 725
Переведут ли выпускные и вступительные экзамены в электронный формат? - Официальный ответ 28 октября 23:40 (UTC+04), Общество 745
Роналду выиграл "Золотой мяч всех времен" 28 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 909
В некоторых частях Агдашского района не будет газа 28 октября 23:00 (UTC+04), Общество 661
В Баку представители СМИ подверглись физическому насилию во время съёмок в школе - ВИДЕО 28 октября 22:50 (UTC+04), Общество 810
В Испании приостановили продажу билетов на поезда между Мадридом и Андалусией 28 октября 22:46 (UTC+04), В мире 1 146
В Ханкенди впервые проведут официальный экзамен по дзюдо 28 октября 22:30 (UTC+04), Спорт 670
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование Премьер-министру Испании в связи с железнодорожной катастрофой 28 октября 22:19 (UTC+04), Официальная хроника 6 659
Цена оккупации и ценность Победы: о чем напомнил Президент Ильхам Алиев? - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 28 октября 22:00 (UTC+04), Политика 7 022
США подсчитали расходы на замену утраченной техники в конфликте с Ираном 28 октября 21:45 (UTC+04), В мире 1 180
Индийская компания зарегистрировалась как поставщик MDEA для газовой отрасли Азербайджана 28 октября 21:33 (UTC+04), Экономика 1 228
Xankəndidə MDB-nin antiinhisar məsələləri üzrə iclası keçirilib - FOTO 28 октября 21:20 (UTC+04), Azərbaycanca 1 170
Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и НАТО - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 21:16 (UTC+04), Политика 1 251
В Армении пресекли инициативу оппозиции 28 октября 21:00 (UTC+04), Политика 6 518
Британия отправила в море почти все свои атомные подлодки 28 октября 20:48 (UTC+04), В мире 1 206
Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Çində tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib 28 октября 20:41 (UTC+04), Azərbaycanca 1 185
Сахиба Гафарова обсудила с генсеком ОИС перспективы сотрудничества - ФОТО 28 октября 20:39 (UTC+04), Политика 1 236
Villa Vie Odyssey прервал кругосветное путешествие 28 октября 20:30 (UTC+04), В мире 1 284
Sabah bəzi yollar bağlanacaq 28 октября 20:23 (UTC+04), Azərbaycanca 1 299
Турция может изменить привычную систему «все включено» 28 октября 20:18 (UTC+04), Туризм 793
Германия готовится к масштабным протестам 28 октября 20:05 (UTC+04), В мире 1 334
Осенние пейзажи: прогулка на природе в Исмаиллы - ФОТО - ВИДЕО 28 октября 19:54 (UTC+04), Общество 926
Между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписано очередное соглашение о сотрудничестве - ФОТО 28 октября 19:47 (UTC+04), Официальная хроника 5 506
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО 28 октября 19:43 (UTC+04), Официальная хроника 5 180
В Баку завершился VII Всемирный форум по межкультурному диалогу - ФОТО 28 октября 19:34 (UTC+04), Политика 1 299
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации III издания «Книги мира» ИСЕСКО, посвященного Азербайджану - ФОТО 28 октября 19:29 (UTC+04), Официальная хроника 5 459
Жену обвиняемого в особо крупном мошенничестве задержала полиция 28 октября 19:22 (UTC+04), Общество 1 002
В Испании объявили трехдневный траур 28 октября 19:14 (UTC+04), В мире 1 294
В Баку показали "Pullu komediya" - ФОТО 28 октября 19:07 (UTC+04), Культура 757
Тофик Мусаев опередил Рафаэля Физиева в рейтинге UFC 28 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 765
Лейла Алиева и Арзу Алиева присутствовали на концерте, представленном в рамках проекта «Ария рая» - ФОТО 28 октября 18:51 (UTC+04), Официальная хроника 6 119
Азербайджан выразил соболезнования Испании 28 октября 18:47 (UTC+04), Политика 1 221
ЕС строит военный палаточный городок в Армении - Подробности 28 октября 18:41 (UTC+04), Политика 5 826
Перечислены запрещенные настройки Windows 28 октября 18:35 (UTC+04), Наука и технологии 724
Bu yollarda tıxac var - SİYAHI 28 октября 18:28 (UTC+04), Azərbaycanca 1 168
В Азербайджане изменили правила выдачи ипотеки 28 октября 18:20 (UTC+04), Экономика 1 303
Говядина в Азербайджане оказалась дешевле, чем в Грузии и Армении 28 октября 18:11 (UTC+04), Общество 2 290
Страны ОИС выступили за укрепление сотрудничества в борьбе с коррупцией - ФОТО 28 октября 18:04 (UTC+04), Политика 1 237
В Болгарии сгорел автобус с десятками пассажиров - ВИДЕО 28 октября 17:58 (UTC+04), В мире 1 322
Определились знаменосцы азербайджанской команды на Юношеских летних Олимпийских играх 28 октября 17:53 (UTC+04), Спорт 704
В Армении назвали сроки публикации проекта новой Конституции 28 октября 17:49 (UTC+04), Политика 1 453
Азербайджан ожидает скорой ратификации Мекканской конвенции - Кямран Алиев 28 октября 17:47 (UTC+04), Политика 1 205
В Азербайджане введут штрафы за нарушения при оказании госуслуг 28 октября 17:44 (UTC+04), Общество 712
Начальник Бакинского городского управления статистики освобожден от должности 28 октября 17:40 (UTC+04), Общество 727
В Баку обсудили роль музеев в межкультурном диалоге - ФОТО 28 октября 17:37 (UTC+04), Культура 644
В Азербайджане повысят минимальный размер алиментов 28 октября 17:33 (UTC+04), Общество 1 170
Художник Фарид Расулов встретился с ценителями искусства - ФОТО 28 октября 17:28 (UTC+04), Культура 734
Азербайджан присоединился к Мекканской конвенции 28 октября 17:20 (UTC+04), Политика 1 347
В Азербайджане увеличат размер социальной помощи 28 октября 17:17 (UTC+04), Общество 1 168
Азербайджан сам решает свою судьбу - АНАЛИЗ от Baku Network 28 октября 17:15 (UTC+04), Политика 6 743
В Положение о министерстве финансов Азербайджана внесено изменение 28 октября 17:11 (UTC+04), Официальная хроника 657
В этом случае компании могут быть оштрафованы на 8 тысяч манатов 28 октября 17:06 (UTC+04), Экономика 1 236
Нидерланды направят Киеву многомиллиардный «пакет» невоенной помощи 28 октября 17:00 (UTC+04), В мире 1 209
Qafqazda ən ucuz mal əti Azərbaycandadır - REYTİNQ 28 октября 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 185
Национальное единство и независимая политика укрепляют позиции Азербайджана - Азер Гараев 28 октября 16:56 (UTC+04), Политика 1 221
За плохой интернет в Азербайджане введут новые штрафы 28 октября 16:48 (UTC+04), Общество 2 926
Европейские СМИ восстали против Цукерберга 28 октября 16:37 (UTC+04), В мире 6 458
“Daşınmaz Əmlakın Elektron Reyestri və Kadastrı” haqqında Əsasnamə təsdiqlənib 28 октября 16:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 184
Физики предложили новое состояние материи 28 октября 16:29 (UTC+04), Это интересно 707
Азербайджан примет 10-й Всемирный форум гастрономического туризма 28 октября 16:25 (UTC+04), Общество 691
Еще новости