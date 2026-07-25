https://news.day.az/azerinews/1850185.html SpaceX Starship ilə 20 peyki orbitə göndərib ABŞ-ınin SpaceX şirkəti Starship raketinin 13-cü sınaq uçuşunu uğurla həyata keçirib. Day.Az xarici mediayas istinadən xəbər verir ki, raket Texasdakı Starbase bazasından buraxılaraq 20 Starlink V3 peykini orbitə yerləşdirib və daha sonra Hind okeanına planlaşdırıldığı kimi yumşaq eniş edib.
SpaceX Starship ilə 20 peyki orbitə göndərib
ABŞ-ınin SpaceX şirkəti Starship raketinin 13-cü sınaq uçuşunu uğurla həyata keçirib.
Day.Az xarici mediayas istinadən xəbər verir ki, raket Texasdakı Starbase bazasından buraxılaraq 20 Starlink V3 peykini orbitə yerləşdirib və daha sonra Hind okeanına planlaşdırıldığı kimi yumşaq eniş edib.
Qeyd edək ki, Starship əvvəlki bəzi sınaq uçuşlarında texniki nasazlıqlarla üzləşsə də, son sınaqlarda uğurlu nəticələr əldə edib.
Şirkət bu missiyanı raketin inkişafı və Starlink peyk şəbəkəsinin genişləndirilməsi istiqamətində növbəti mühüm addım kimi qiymətləndirir.
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