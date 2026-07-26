https://news.day.az/azerinews/1850210.html Süni intellektə ən çox verilən suallar açıqlandı – İstifadəçilər ən çox bunları soruşur Süni intellekt alətləri artıq milyonlarla insanın gündəlik işlərini asanlaşdıran rəqəmsal köməkçiyə çevrilib. Day.Az xəbər verir ki, istifadəçilər bu platformalardan mətn yazdırmaq, tərcümə etmək, mürəkkəb mövzuları anlamaq, proqramlaşdırma problemlərini həll etmək və müxtəlif planlar hazırlamaq üçün geniş istifadə edirlər.

Süni intellektə ən çox verilən suallar açıqlandı – İstifadəçilər ən çox bunları soruşur

Azərbaycanca, 26 июля 2026 03:19 (UTC +04:00) 414
Süni intellektə ən çox verilən suallar açıqlandı

Süni intellekt alətləri artıq milyonlarla insanın gündəlik işlərini asanlaşdıran rəqəmsal köməkçiyə çevrilib.

Day.Az xəbər verir ki, istifadəçilər bu platformalardan mətn yazdırmaq, tərcümə etmək, mürəkkəb mövzuları anlamaq, proqramlaşdırma problemlərini həll etmək və müxtəlif planlar hazırlamaq üçün geniş istifadə edirlər.

Son araşdırmalar göstərir ki, AI sistemlərinə ünvanlanan sualların böyük hissəsi təhsil, iş, yaradıcılıq və şəxsi inkişaf mövzularını əhatə edir.

Ən çox verilən sorğular arasında mətn və məqalələrin hazırlanması, CV və motivasiya məktublarının yazılması, kod xətalarının aradan qaldırılması, müxtəlif dillərə tərcümə, şəkillərin analizi, biznes ideyalarının hazırlanması və karyera seçimi ilə bağlı məsləhətlər yer alır. Bundan əlavə, istifadəçilər süni intellektdən gündəlik iş planı, səyahət marşrutu, pəhriz proqramı və sağlamlıq əlamətləri barədə ilkin məlumat almaq üçün də faydalanırlar. Lakin mütəxəssislər vurğulayırlar ki, xüsusilə tibbi və hüquqi məsələlərdə AI cavabları peşəkar rəyin əvəzi hesab edilməməlidir.

Ekspertlərin fikrincə, süni intellektin imkanları genişləndikcə onun şəxsi rəqəmsal köməkçi kimi rolu daha da artacaq. Bununla belə, ən faydalı və dəqiq nəticələri əldə etmək üçün istifadəçilərin suallarını konkret, aydın və ətraflı şəkildə formalaşdırması tövsiyə olunur. Düzgün qurulan sorğular AI sistemlərinin daha məqsədyönlü və keyfiyyətli cavablar təqdim etməsinə imkan yaradır.

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