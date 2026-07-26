Qaraciyəri qoruyan 4 qida – Mütəxəssislər sağlam seçimləri açıqladı
Qaraciyər orqanizmdə zərərli maddələrin emalı və maddələr mübadiləsinin tənzimlənməsində mühüm rol oynayır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu orqanın sağlamlığını qorumaq üçün müxtəlif "detoks" üsullarından daha çox, balanslı qidalanmaya üstünlük vermək lazımdır.
Day.Az xəbər verir ki, elmi araşdırmalar bəzi qidaların qaraciyərin fəaliyyətini dəstəklədiyini və yağlanma riskinin azalmasına kömək edə biləcəyini göstərir.
Faydalı qidalar sırasında şəkərsiz qara qəhvə, omeqa-3 yağ turşuları ilə zəngin qızılbalıq, skumbriya və sardina kimi yağlı balıqlar, həmçinin ənginar və zeytun yağı xüsusi yer tutur. Bu məhsulların tərkibində olan antioksidantlar və faydalı yağ turşuları iltihabın azalmasına, qaraciyər hüceyrələrinin qorunmasına və orqanda artıq piy yığılmasının qarşısının alınmasına dəstək verə bilər.
Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, qaraciyərin sağlam qalması üçün əsas şərt düzgün qidalanma, fiziki aktivlik və zərərli vərdişlərdən uzaq durmaqdır. Möcüzəvi təsir göstərdiyi iddia olunan məhsul və ya proqramlara güvənmək əvəzinə, gündəlik rasionu faydalı qidalarla zənginləşdirmək və sağlam həyat tərzi seçmək uzunmüddətli nəticələr baxımından daha effektiv hesab olunur.
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