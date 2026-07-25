https://news.day.az/azerinews/1850246.html DİM kompüterlər alır Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) müxtəlif kompüter və kompüterlə əlaqəli avadanlıqların satın alınması ilə bağlı tender elan edilib. Prosedurda iştirak haqqı 450 manatdır. Tenderdə iştirak etmək istəyənlər öz təkliflərini 14 avqust 2026-cı il saat 15:00-dan gec olmayaraq (GMT+4) təqdim etməlidirlər.
DİM kompüterlər alır
Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) müxtəlif kompüter və kompüterlə əlaqəli avadanlıqların satın alınması ilə bağlı tender elan edilib.
Prosedurda iştirak haqqı 450 manatdır.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər öz təkliflərini 14 avqust 2026-cı il saat 15:00-dan gec olmayaraq (GMT+4) təqdim etməlidirlər. Tender paketlərinin açılışı 14 avqust 2026-cı il saat 15:00-da (GMT+4) baş tutacaq.
Əlavə məlumat üçün telefon: (+994) 12 310 53 16 (1704)
Email: [email protected]
Ünvan: AZ1138, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Ak. Həsən Əliyev küçəsi 299
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