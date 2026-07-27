https://news.day.az/azerinews/1850458.html Azərbaycanın Qars şəhərindəki baş konsulu vəzifəsindən geri çağırılıb Azərbaycanın Qars şəhərindəki baş konsulu vəzifəsindən geri çağırılıb. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Zamin Məmməd oğlu Əliyev Türkiyə Respublikasının Qars şəhərindəAzərbaycan Respublikasının baş konsulu vəzifəsindən geri çağırılıb.
Azərbaycanın Qars şəhərindəki baş konsulu vəzifəsindən geri çağırılıb
Azərbaycanın Qars şəhərindəki baş konsulu vəzifəsindən geri çağırılıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Zamin Məmməd oğlu Əliyev Türkiyə Respublikasının Qars şəhərindəAzərbaycan Respublikasının baş konsulu vəzifəsindən geri çağırılıb.
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