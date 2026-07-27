https://news.day.az/azerinews/1850497.html Özbəkistanın XİN rəhbəri Azərbaycanın yeni səfirinin etimadnaməsinin surətini qəbul edib Özbəkistanın Xarici İşlər Naziri Bəxtiyor Saidov Azərbaycandan Özbəkistana yeni təyin olunmuş səfir Rəşad Məmmədovun etimadnaməsinin surətini qəbul edib. Bu barədə Özbəkistanın Xarici İşlər Naziri Bəxtiyor Saidovun bəyanatında deyilir.

Özbəkistanın XİN rəhbəri Azərbaycanın yeni səfirinin etimadnaməsinin surətini qəbul edib

Azərbaycanca, 27 июля 2026 16:41 (UTC +04:00) 317
Özbəkistanın XİN rəhbəri Azərbaycanın yeni səfirinin etimadnaməsinin surətini qəbul edib

Özbəkistanın Xarici İşlər Naziri Bəxtiyor Saidov Azərbaycandan Özbəkistana yeni təyin olunmuş səfir Rəşad Məmmədovun etimadnaməsinin surətini qəbul edib.

Bu barədə Özbəkistanın Xarici İşlər Naziri Bəxtiyor Saidovun bəyanatında deyilir.

Bildirilib ki, görüş zamanı tərəflər siyasi dialoqun yüksək dinamikasının qorunub saxlanılması, eləcə də ticarət, investisiyalar, nəqliyyat və logistika sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər.

"Özbəkistan və Azərbaycanı əsrlərə söykənən qardaşlıq bağları, ortaq tarixi və mədəni köklər, eləcə də qarşılıqlı hörmət birləşdirir. Ölkələrimizin liderləri arasında yüksək etimada əsaslanan sıx münasibətlər sayəsində bu möhkəm təməl bu gün strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin yeni məzmunu ilə daha da zənginləşir", - deyə Saidov bildirib.

Nazir həmçinin əminliyini ifadə edib ki, Məmmədovun zəngin diplomatik təcrübəsi ikitərəfli əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə və birgə layihələrin həyata keçirilməsinə dəstək verəcək.

"Biz əminik ki, səfirin geniş diplomatik təcrübəsi Özbəkistan və Azərbaycan arasında müttəfiqlik münasibətlərinin daha da möhkəmlənməsinə və əməkdaşlığımızın yeni praktik nəticələrlə zənginləşdirilməsinə töhfə verəcək", - deyə Saidov qeyd edib.

R.Məmmədov etimadnaməsinin surətini təqdim edib və etimadnaməsini Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevə təqdim etdikdən sonra səlahiyyətlərinin icrasına rəsmi olaraq başlayacaq.

Qeyd edilib ki, son illərdə Özbəkistan və Azərbaycan ikitərəfli əməkdaşlığı əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirərək münasibətlərini müttəfiqlik tərəfdaşlığı səviyyəsinə yüksəldib, həmçinin ticarət, investisiyalar, nəqliyyat, energetika və sənaye inkişafı sahələrində qarşılıqlı fəaliyyəti gücləndiriblər.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#AZƏRBAYCAN #ÖZBƏKİSTAN
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 18:10 (UTC+04), Общество 185
Азербайджан и Сербия: сохранит ли Белград курс на сближение с Баку - ОБЗОР от Азера Ахмедбейли 18:00 (UTC+04), Политика 1 265
В Карабахском регионе объем вкладов превысил 113 млн манатов 17:43 (UTC+04), Экономика 322
На Земле завершилась магнитная буря 17:27 (UTC+04), Это интересно 333
Президент Израиля призвал партии найти компромисс 17:10 (UTC+04), В мире 402
Спаллетти могут уволить из "Ювентуса" 16:54 (UTC+04), Спорт 370
Еженедельный обзор Минобороны Азербайджана - ВИДЕО 16:35 (UTC+04), Политика 446
Протесты в Португалии: есть задержанные и пострадавшие - ФОТО 16:32 (UTC+04), В мире 480
Беспорядки во Франции: более 560 задержанных - ВИДЕО 16:15 (UTC+04), В мире 4 130
Премьер Польши обвинил Россию в политическом кризисе в стране 15:55 (UTC+04), В мире 528
Во Франции при столкновениях с полицией пострадали не менее 60 человек 15:39 (UTC+04), В мире 543
Флаги и портреты: чьи уши виднеются за радикальными акциями против Азербайджана? 15:35 (UTC+04), Политика 2 888
Более 2000 человек приняли участие в «Забеге Победы» в Баку - министр 15:31 (UTC+04), Спорт 459
Дорожная полиция обратилась к водителям 15:25 (UTC+04), Общество 466
В Гёйгёле грузовик врезался в стену, есть погибший 15:09 (UTC+04), Общество 453
Обычный планктон спас Землю от перегрева в ледниковый период 14:59 (UTC+04), Это интересно 481
Первый дополнительный поезд Баку – Тбилиси отправился со стопроцентной заполняемостью - ФОТО 14:42 (UTC+04), Общество 539
В Турции предложили создать 19 новых провинций 14:36 (UTC+04), В мире 611
Ученые выяснили, как воображаемые вкусы и запахи усиливают желание путешествовать 14:24 (UTC+04), Туризм 458
Совет по медиа и вещанию осудил нападения на журналистов 14:05 (UTC+04), Политика 4 706
Баку примет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту 14:01 (UTC+04), Спорт 500
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 13:48 (UTC+04), Общество 508
Как в Баку танец рассказал предания Аль-Улы - ФОТО 13:36 (UTC+04), Культура 521
Рафинья повторил достижение Месси в чемпионате Испании 13:19 (UTC+04), Спорт 544
В Баку пять женщин были госпитализированы с подозрением на отравление 12:53 (UTC+04), Общество 608
В Баку задержан мужчина, напавший на журналиста - ВИДЕО 12:43 (UTC+04), Общество 668
Президент Ильхам Алиев: Нынешний уровень традиционно дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Алжиром вызывает удовлетворение 12:24 (UTC+04), Официальная хроника 5 884
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Алжира 12:14 (UTC+04), Официальная хроника 5 209
Катарский танкер подвергся атаке в Персидском заливе 11:57 (UTC+04), В мире 766
В Баку состоялся благотворительный "Забег Победы" - ФОТО 11:40 (UTC+04), Спорт 3 370
В Иране объявили MI6 враждебной организацией 11:35 (UTC+04), В мире 818
Живи, Каспий! От морских глубин до арт-дизайна и черной икры - Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 11:23 (UTC+04), Культура 593
Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор 11:12 (UTC+04), В мире 832
Названы настройки для продления работы Android-смартфона 10:57 (UTC+04), Наука и технологии 601
Азербайджан в UFC: смена лидеров, новые имена и борьба за позиции - АНАЛИТИКА 10:43 (UTC+04), Спорт 619
ДТП на автомагистрали Алят–Астара: есть погибшие 10:31 (UTC+04), Общество 616
Около 100 тысяч человек приняли участие в протестах в Германии 10:32 (UTC+04), В мире 911
В Турции ввели ограничения на использование соцсетей подростками 10:28 (UTC+04), В мире 824
Полиция Албании применила водометы и слезоточивый газ против протестующих 10:28 (UTC+04), В мире 833
Иран нанес удары по 26 американским военным базам на Ближнем Востоке 10:25 (UTC+04), В мире 977
В Шеки автомобиль упал в овраг, есть погибший и пострадавшие 10:22 (UTC+04), Общество 577
Трамп рассказал о целях, которые США еще предстоит поразить в Иране 10:19 (UTC+04), В мире 867
В Баку на территории мясокомбината произошел пожар - ВИДЕО 10:15 (UTC+04), Общество 654
В Германии на фоне протестов пустуют полки в магазинах - ВИДЕО 10:12 (UTC+04), В мире 854
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:10 (UTC+04), Туризм
В Цюрихе протесты переросли в столкновения с полицией 10:05 (UTC+04), В мире 849
Анатомия двойных стандартов против Азербайджана - рассказывает доктор международного права для Day.Az 09:55 (UTC+04), Политика 4 778
Кадры протестов из Нюрнберга - ВИДЕО 09:52 (UTC+04), В мире 872
В Вене прошла массовая акция протеста 09:44 (UTC+04), В мире 849
В Париже протестующие забросали полицию бутылками с зажигательной смесью - ВИДЕО 09:40 (UTC+04), В мире 840
В Гамбурге участники протестов начали поджигать баррикады 09:37 (UTC+04), В мире 855
Китайский гиперкар попробуют разогнать до 500 км/ч на обычной дороге - ФОТО 09:35 (UTC+04), Автоновости 585
Во Франции в ходе протестов задержали более 500 человек 09:26 (UTC+04), В мире 791
ФБР обвинило КНДР во взломе Binance 09:23 (UTC+04), В мире 834
В Берлине задержали более 60 участников акций протеста 09:14 (UTC+04), В мире 829
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:10 (UTC+04), Экономика
В Германии протестующие разграбили оружейный магазин 09:03 (UTC+04), В мире 818
Фарман Гасанов проиграл техническим нокаутом на турнире UFC в Лас-Вегасе 09:01 (UTC+04), Спорт 526
Декорации к Хэллоуину в США приняли за настоящий пожар - ВИДЕО 08:59 (UTC+04), В мире 875
Необычный железнодорожный мост в Швейцарии - ВИДЕО 08:36 (UTC+04), В мире 922
В ДР Конго число умерших от Эболы превысило 5 тысяч 08:18 (UTC+04), В мире 882
Баку как центр насыщенного международного диалога - ОБЗОР 08:00 (UTC+04), Политика 5 265
"Призрачный Вавилон": необычная скульптура итальянского художника - ВИДЕО 07:45 (UTC+04), Это интересно 601
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье 07:33 (UTC+04), Общество
Один из самых роскошных автомобилей 1930-х годов - ВИДЕО 07:01 (UTC+04), Автоновости 635
Машина для сдачи из прошлого века в США - ВИДЕО 06:14 (UTC+04), Это интересно 624
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:10 (UTC+04), Общество
В Китае запустили серийное производство робота-кентавра - ВИДЕО 04:30 (UTC+04), Наука и технологии 676
Британия может извиниться за свою роль в работорговле 03:16 (UTC+04), В мире 1 099
Цена газа в Европе в октябре выросла почти втрое 02:18 (UTC+04), Экономика 1 177
Земля попала в поток плазмы из корональной дыры на Солнце 01:40 (UTC+04), Это интересно 703
Гороскоп на 1 ноября - для каждого знака зодиака 01:01 (UTC+04), Это интересно 1 174
В столице Албании вспыхнули новые беспорядки: протестующие атаковали полицию - ВИДЕО 00:30 (UTC+04), В мире 1 255
Новый проект: «Формула власти Михаила Гусмана» - ПРЕМЬЕРНЫЙ ВЫПУСК - ВИДЕО 00:15 (UTC+04), Политика 6 754
Хроника Победы (01.11.2020): Черный день для армянского спецназа - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 383
В Баку появился "Лабиринт из ящиков" - конструкция, состоящая из линий, пустот и пересечений - ФОТО 31 октября 23:49 (UTC+04), Культура 1 398
Между игроками "Карабаха" произошел конфликт в матче с "Габалой" - ВИДЕО 31 октября 23:29 (UTC+04), Спорт 756
А что, если легенда закончится иначе? Айдан Салахова переосмыслила историю Девичьей башни - ФОТО 31 октября 23:15 (UTC+04), Культура 779
Студенческие протесты охватили 34 города Германии - ВИДЕО 31 октября 23:10 (UTC+04), В мире 1 280
Аждар Багиров и Кянан Насибов завоевали "золото" ЧЕ U-23 в Неаполе - ОБНОВЛЕНО 31 октября 23:08 (UTC+04), Спорт 733
В рамках Бакинского международного фестиваля искусств показан спектакль «Зикра: ночь воспоминаний» - ФОТО 31 октября 22:55 (UTC+04), Культура 7 993
В Гяндже автомобиль столкнулся с мопедом, есть пострадавшие 31 октября 22:50 (UTC+04), Общество 695
Азербайджан впервые примет международную серию соревнований по плаванию на открытой воде - ФОТО 31 октября 22:33 (UTC+04), Спорт 745
Время - лучший судья: доказательство эффективности стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 31 октября 22:00 (UTC+04), Политика 9 471
Канада готова ждать смены власти в США при отсутствии торговой сделки 31 октября 21:41 (UTC+04), В мире 1 337
“Startup School 4” proqramının qalibləri müəyyənləşib: “Hogga” birinci yeri tutub - FOTO 31 октября 21:24 (UTC+04), Azərbaycanca 1 325
Во Франции более 15 тысяч человек вышли на акции протеста 31 октября 21:20 (UTC+04), В мире 1 316
В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка "Да не споткнется твой бело-серый конь" - ФОТО 31 октября 21:00 (UTC+04), Культура 937
В Азербайджане водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах 31 октября 20:44 (UTC+04), Общество 751
Европа на грани социального взрыва - ОБЗОР от Azernews 31 октября 20:30 (UTC+04), В мире 6 876
Во Франции мобилизовали 70 тысяч силовиков на фоне массовых протестов 31 октября 20:16 (UTC+04), В мире 1 402
ФИФА раскрыла необычные цифры ЧМ U-15 по футболу в Баку 31 октября 19:59 (UTC+04), Спорт 806
"Азерхалча" представляет коллекцию "Фрукты" Самиры Аллахвердиевой и Сямы Мамедли в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 31 октября 19:41 (UTC+04), Культура 1 061
Трамп допустил подписание мирного соглашения России и Украины на саммите G20 31 октября 19:20 (UTC+04), В мире 1 538
Посольство США предупредило об угрозе теракта в Москве 31 октября 19:05 (UTC+04), В мире 1 577
Азербайджанский борец завоевал "бронзу" ЧМ по борьбе - ОБНОВЛЕНО 31 октября 18:59 (UTC+04), Спорт 1 001
В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавшие 31 октября 18:56 (UTC+04), Общество 788
Четыре азербайджанских вольника поборются за "бронзу" ЧМ - ОБНОВЛЕНО 31 октября 18:52 (UTC+04), Спорт 964
В Баку состоялся концерт детских песен "От пера - к нотам" - ФОТО 31 октября 18:41 (UTC+04), Культура 890
Чемпионат мира U-15: Баку закрепляет за собой статус спортивной столицы мира 31 октября 18:30 (UTC+04), Спорт 3 387
Прогноз погоды в Азербайджане на 1 ноября 31 октября 18:15 (UTC+04), Общество
Таким Нью-Йорк был более 60 лет назад - ВИДЕО 31 октября 18:08 (UTC+04), В мире 1 579
Выделяются дополнительные средства на развитие научно-технологического парка в Ардебиле 31 октября 17:57 (UTC+04), В мире 1 496
Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik icmalı 31 октября 17:46 (UTC+04), Azərbaycanca 1 402
В Турции стартовали переговоры Эрдогана и Зеленского 31 октября 17:40 (UTC+04), В мире 1 598
Ислам Махачев заговорил о завершении карьеры в UFC 31 октября 17:33 (UTC+04), Спорт 846
Искусство, танец и забота о природе: в Ичеришехер открылась инклюзивная выставка "Полет без границ" в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 31 октября 17:25 (UTC+04), Культура 986
Məhkumlar hansı hallarda cəzalarının qalan hissəsini çəkməkdən azad edilə bilərlər? 31 октября 17:10 (UTC+04), Azərbaycanca 1 384
Зеленский прибыл с визитом в Турцию - ВИДЕО 31 октября 17:08 (UTC+04), В мире 1 559
Азербайджан приветствует выдвижение Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН 31 октября 17:02 (UTC+04), Политика 1 598
По случаю Дня Победы на Бакинском бульваре состоится концерт 31 октября 16:58 (UTC+04), Общество 5 500
Благополучный Азербайджан - на фоне беснующегося мира - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 31 октября 16:40 (UTC+04), Политика 6 930
Директор ФИФА высоко оценил прошедший в Баку ЧМ U-15 31 октября 16:38 (UTC+04), Спорт 6 237
В Иране предупредили о незамедлительном ответе на любые угрозы 31 октября 16:32 (UTC+04), В мире 1 488
В Польше заявили о причине напряженности в стране 31 октября 16:18 (UTC+04), В мире 1 522
Она продолжает говорить… В Баку представили книгу стихов трагически погибшей Влады Ахундовой - ФОТО 31 октября 15:59 (UTC+04), Культура 864
В Гёйгёле автомобиль упал в овраг, есть пострадавший 31 октября 15:39 (UTC+04), Общество 716
От цифровых иллюзий до древних легенд: Фаиг Ахмед и Фарид Расулов представили новые коллекции в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 31 октября 15:27 (UTC+04), Культура 884
COVID-19 yenidən gündəmdə: Yeni ştamın yayılma riski artır 31 октября 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 373
Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения - ВИДЕО 31 октября 15:08 (UTC+04), Общество 836
Pentaqon rəhbəri impiçmentlə üzləşə bilər 31 октября 14:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 308
Важная информация для собирающихся брать кредит 31 октября 14:53 (UTC+04), Общество 1 002
Azərbaycanın neft qiymətlərinin həftəlik icmalı 31 октября 14:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 282
Дакар-2026: кто представит Азербайджан на Юношеской Олимпиаде и каковы шансы на медали – ОБЗОР 31 октября 14:34 (UTC+04), Спорт 746
Azərbaycan vətəndaşlığı olmayan şəxslər təhsil krediti ala bilər? 31 октября 14:31 (UTC+04), Azərbaycanca 1 291
Между Москвой и Баку планируется запустить круизный лайнер 31 октября 14:05 (UTC+04), Туризм 9 613
Количество пассажирских мест в поездах Баку-Тбилиси-Баку увеличится - ФОТО 31 октября 13:51 (UTC+04), Общество 967
Геннадий Хазанов посетил Центр Гейдара Алиева и Аллею почетного захоронения - ФОТО 31 октября 13:44 (UTC+04), Общество 3 648
Стрельба в Калифорнии: есть погибший и раненые - ВИДЕО 31 октября 13:30 (UTC+04), В мире 1 584
В Азербайджане предложили заменить слово Stop на дорожных знаках 31 октября 13:15 (UTC+04), Общество 2 639
Какой будет погода в первый день ноября в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 31 октября 13:04 (UTC+04), Общество 770
Азербайджанский фильм "44" установил рекорд по числу зрителей в кинотеатральном прокате 31 октября 13:00 (UTC+04), Общество 12 289
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге 31 октября 12:48 (UTC+04), Политика 1 780
Cкопление пассажиров в московском аэропорту - ВИДЕО 31 октября 12:43 (UTC+04), В мире 1 695
Тот юмор, который сегодня торжествует, зачастую существует вне смысла - Геннадий Хазанов 31 октября 12:40 (UTC+04), Культура 834
Илон Маск представил технологию, которая вернет зрение слепым - ФОТО 31 октября 12:35 (UTC+04), Наука и технологии 769
В Польше сообщили о предотвращении эскалации напряженности 31 октября 12:24 (UTC+04), В мире 1 631
США и Иран могут возобновить переговоры в Катаре 31 октября 12:02 (UTC+04), В мире 1 723
Bunu edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK - Məbləğ açıqlandı 31 октября 11:57 (UTC+04), Azərbaycanca 1 753
Биткоин упал в цене 31 октября 11:46 (UTC+04), Экономика 1 668
Турция выдвинула своего кандидата на пост генсека ООН 31 октября 11:41 (UTC+04), В мире 1 688
Кто он - новый Генсек ОТГ? - Досье 31 октября 11:37 (UTC+04), В мире 1 782
Азербайджанские дзюдоистки начнут выступления на Кубке Азии 31 октября 11:28 (UTC+04), Спорт 746
Мошенничество на миллион в Загатале 31 октября 11:20 (UTC+04), Общество 1 690
В Губадлы строится первая гидроэлектростанция - ФОТО - ВИДЕО 31 октября 11:05 (UTC+04), Экономика 7 524
Разыскиваемого Азербайджаном мужчину задержали в России 31 октября 11:03 (UTC+04), Общество 827
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 31 октября 11:00 (UTC+04), Туризм
В Азербайджане сменили названия этих школ и детсадов 31 октября 10:55 (UTC+04), Общество 888
ДТП с туристическим автобусом в Турции, много пострадавших 31 октября 10:43 (UTC+04), В мире 1 664
Azərbaycanın İnterpola verdiyi şəxs bu ölkədə tutuldu 31 октября 10:32 (UTC+04), Azərbaycanca 1 627
Эти лица будут обеспечены новыми квартирами 31 октября 10:30 (UTC+04), Общество 940
В НБА установлен исторический рекорд по штрафным броскам 31 октября 10:19 (UTC+04), Спорт 754
Bu virusdan ölənlərin sayı 5 mini ötdü 31 октября 10:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 638
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 31 октября 09:59 (UTC+04), Общество
«Формула власти Михаила Гусмана» покажет Азербайджан в зеркалах разных стран и лидеров - ВИДЕО 31 октября 09:55 (UTC+04), Политика 9 105
Двойные стандарты не смогли помешать Азербайджану достичь своей цели – РАСКЛАД от Тофика Аббасова 31 октября 09:50 (UTC+04), Политика 8 149
Навроцкий созвал срочные консультации 31 октября 09:45 (UTC+04), В мире 1 667
Изменятся ли лимиты на переводы с карты на карту? 31 октября 09:42 (UTC+04), Общество 8 739
В Италии собрали автомобиль из кованой меди на базе Maserati 31 октября 09:35 (UTC+04), Автоновости 696
Apple вновь стала самой дорогой компанией мира 31 октября 09:25 (UTC+04), В мире 1 657
В этом районе не будет газа 31 октября 09:21 (UTC+04), Общество 930
Назван фактор возможного возобновления военной операции США против Ирана 31 октября 09:16 (UTC+04), В мире 6 975
Азербайджанская нефть подорожала 31 октября 09:09 (UTC+04), Экономика 1 690
Официальные курсы валют в Азербайджане 31 октября 09:05 (UTC+04), Экономика
Совбез ООН продлил мандат миссии в Ливии 31 октября 08:55 (UTC+04), В мире 1 677
Эльчин Амирбеков обсудил во Вьетнаме развитие межпарламентских связей - ФОТО 31 октября 08:42 (UTC+04), В мире 1 753
В США прокомментировали попытку госпереворота в Польше 31 октября 08:12 (UTC+04), В мире 1 803
Деньги Баку и поклоны противникам Анкары - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 31 октября 08:00 (UTC+04), Политика 6 541
Оползень разрушил бетонные укрепления и дорогу в Астаре - ВИДЕО 31 октября 07:46 (UTC+04), Общество 815
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 31 октября 07:33 (UTC+04), Общество
Опубликованы результаты голосования за "Золотой мяч" 31 октября 07:19 (UTC+04), Спорт 845
Экс-президент Польши пригрозил Туску тюрьмой 31 октября 07:07 (UTC+04), В мире 1 815
В Польше узнали о приказе раздать полицейским пулеметы 31 октября 06:11 (UTC+04), В мире 1 785
Успех сегодня будет обеспечен - гороскоп на 31 октября 31 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 989
Евродепутат призвала отстранить премьера Польши 31 октября 05:05 (UTC+04), В мире 1 882
Работы в подвале дома в бакинском поселке вызвали недовольство жильцов - ВИДЕО 31 октября 04:58 (UTC+04), Общество 1 007
У Мекки нейтрализован беспилотник 31 октября 03:45 (UTC+04), В мире 1 896
Премьер Польши поддержал госпереворот 31 октября 03:20 (UTC+04), В мире 2 068
Премьер-министры Азербайджана и Грузии приняли участие в открытии ART Riverfront Hotel Tbilisi - ФОТО - ВИДЕО 31 октября 03:12 (UTC+04), Экономика 8 182
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в официальном открытии Art Weekend - ФОТО 31 октября 02:51 (UTC+04), Официальная хроника 9 895
Перечислены способы продлить жизнь ноутбуку 31 октября 02:14 (UTC+04), Наука и технологии 803
В Польше сообщили о стягивании полиции со всей страны в Варшаву - ВИДЕО 31 октября 02:02 (UTC+04), В мире 1 889
В Польше обострился конфликт вокруг Конституционного трибунала - ВИДЕО 31 октября 01:17 (UTC+04), В мире 2 085
Азербайджанские борцы завоевали семь медалей в Эстонии - ФОТО 31 октября 00:48 (UTC+04), Спорт 869
В Товузе автомобиль упал в водный канал, есть пострадавшие - ФОТО 31 октября 00:35 (UTC+04), Общество 838
В Баку восстановлено движение после ДТП с грузовиком - ОБНОВЛЕНО 31 октября 00:27 (UTC+04), Общество 977
Хроника Победы (31.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью немецкому телеканалу ARD - ВИДЕО 31 октября 00:05 (UTC+04), Официальная хроника 1 029
Хроника Победы (31.10.2020): Агрессор несет большие потери - ФОТО - ВИДЕО 31 октября 00:01 (UTC+04), Политика 2 201
США продадут Украине ракеты на миллиарды долларов 30 октября 23:46 (UTC+04), В мире 2 126
В Совбезе ООН возникли разногласия 30 октября 23:33 (UTC+04), В мире 2 134
Назначен новый замминистра финансов Азербайджана 30 октября 23:15 (UTC+04), Экономика 2 228
Torpaq sürüşməsi fəsadlara yol açdı - VİDEO 30 октября 23:02 (UTC+04), Azərbaycanca 2 102
Азербайджан и Грузия: стратегический союз, основанный на взаимных интересах - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 30 октября 23:00 (UTC+04), Политика 10 877
Провокация иранских агентов у посольства Азербайджана в Лондоне - ФОТО - ВИДЕО 30 октября 22:45 (UTC+04), Политика 2 640
На G20 разгорелся скандал 30 октября 22:33 (UTC+04), В мире 2 308
Дашнаки держат мировое сообщество за дураков 30 октября 22:00 (UTC+04), Политика 7 089
Азербайджанский дзюдоист завоевал золото на чемпионате Европы 30 октября 21:50 (UTC+04), Спорт 871
Китай испытает многоразовый космический аппарат 30 октября 21:46 (UTC+04), В мире 2 146
Власти Германии объяснили плохую подготовку к зиме 30 октября 21:32 (UTC+04), В мире 2 175
ОАЭ остановили утечку нефти из аварийного танкера 30 октября 21:16 (UTC+04), В мире 2 232
Еще новости