Bu bitki yağı bədəndə iltihabı azaldır
İltihabı azalda və ürək və bağırsaq sağlamlığını yaxşılaşdıra bilən yağlar az da olsa var.
Milli.Az xəbər verir ki, kətan yağı ənənəvi olaraq işlədici və yara sağalması üçün istifadə edilən üyüdülmüş və preslənmiş kətan toxumlarından hazırlanır.
Kətan yağının tərkibində faydalı olduğuna inanılan bir çox aktiv birləşmə var, o cümlədən:
Alfa-linolen turşusu (ALA), omeqa-3 yağ turşusu
Linoleik turşusu (LA), omeqa-6 yağ turşusu
Oleik turşusu, omeqa-9 yağ turşusu
Liqnanlar, qlikozidlər və peptidlər.
Medicina.az xəbər verir ki, diyetoloq İqor Strokovun açıqlamasına görə, kətan yağının faydaları iltihabın azalmasını, ürək xəstəliklərinin qarşısının alınmasını və həzmin yaxşılaşdırılmasını əhatə edir.
Kətan yağının tərkibində Omeqa-3 yağ turşuları olduğundan, iltihabı azaltdığına inanılır.
"Bir neçə tədqiqatın təhlili göstərdi ki, kətan toxumu piylənmədən əziyyət çəkən bəzi tədqiqat iştirakçılarında C-reaktiv zülalını (iltihab markerini) azaltmaq üçün faydalı birləşmələr ehtiva edir."
Kətan yağı fərdlərə fərqli təsir göstərə bilər; buna görə də, onun ümumi əhali arasında iltihaba təsirini müəyyən etmək üçün əlavə tədqiqatlara ehtiyac var.
"Kətan yağının interlökin-6 (IL-6) və malondialdehid (MDA) adlanan iki iltihab markerini azaltdığı da göstərilib."
Kətan yağı işlədici xüsusiyyətlərə malikdir. 50 hemodializ xəstəsi üzərində aparılan bir araşdırma, gündəlik kətan yağı qəbulunun qəbizliyi aradan qaldırdığını aşkar etdi.
İltihabi bağırsaq xəstəliyi (İBX) növü olan ülseratif kolitli 75 nəfər üzərində aparılan bir araşdırma, kətan toxumu və kətan yağının iltihab markerlərini, xəstəliyin şiddətini, qan təzyiqini və bel ətrafını azaltmağa kömək etdiyini aşkar edib.
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