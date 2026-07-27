Makqreqor 1 il döyüşlərə qatılmayacaq
Mütləq Döyüş Çempionatının (UFC) sabiq çempionu, irlandiyalı döyüşçü Konor Makqreqor aldığı ağır zədə səbəbindən uzun müddət oktaqona qayıda bilməyəcək.
Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə UFC prezidenti Dana Uayt keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib.
Bildirilib ki, Konor Makqreqor ABŞ-nin Las-Veqas şəhərində keçirilən UFC turnirində Maks Holloveylə üz-üzə gəlib. Qarşılaşmanın ilk dəqiqələrində dizindən zədələnən irlandiyalı döyüşçü mübarizəni davam etdirə bilməyib və cəmi 65 saniyə ərzində texniki nokautla məğlub olub.
Dana Uaytın sözlərinə görə, idmançının dizinin ön çarpaz bağı zədələnib və bu səbəbdən onun təxminən bir il döyüşlərdən uzaq qalacağı gözlənilir.
Hadisədən sonra Konor Makqreqor sosial şəbəkə hesabında əməliyyat olunacağını açıqlayıb. O, həmçinin Maks Holloveylə keçirdiyi görüşün baş tutmamış hesab olunmasına çağırış edib.
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