https://news.day.az/azerinews/1850751.html Ağdamda daha iki kənddə yanğın başladı - VİDEO Ağdam rayonunda növbəti yanğın hadisəsi qeydə alınıb. Day.Az "Qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, bu gün rayonun Mərzili kəndi ərazisində başlayan yanğından sonra Eyvazxanbəyli və Göytəpə kəndlərində də yanğın başlayıb.
Ağdamda daha iki kənddə yanğın başladı - VİDEO
Ağdam rayonunda növbəti yanğın hadisəsi qeydə alınıb.
Day.Az "Qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, bu gün rayonun Mərzili kəndi ərazisində başlayan yanğından sonra Eyvazxanbəyli və Göytəpə kəndlərində də yanğın başlayıb.
Hazırda əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğınsöndürmə qüvvələri cəlb olunub.
Yanğının söndürülməsi və alovun daha geniş əraziyə yayılmasının qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.
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