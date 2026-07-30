https://news.day.az/azerinews/1851111.html Qarabağ suvarma kanalında bir nəfər batıb, axtarış aparılır - VİDEO Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Qarabağ suvarma kanalının Ağcabədi rayonunun Avşar kəndindən keçən hissəsində 1 nəfərin batması barədə məlumat daxil olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Qarabağ suvarma kanalında bir nəfər batıb, axtarış aparılır - VİDEO
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Qarabağ suvarma kanalının Ağcabədi rayonunun Avşar kəndindən keçən hissəsində 1 nəfərin batması barədə məlumat daxil olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, dərhal FHN-in Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-xilasediciləri axtarışlara cəlb olunub.
"Hazırda vətəndaş - 1980-ci il təvəllüdlü Əsədov Adil Əsəd oğlunun batdığı ehtimal edilən istiqamətlərdə axtarışlar həyata keçirilir.
Əlavə məlumat veriləcək", - deyə nazirlikdən bildirilib.
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