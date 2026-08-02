https://news.day.az/azerinews/1851614.html Bu gün dövlət qulluğuna qəbul üzrə test imtahanı olacaq Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) bu gün dövlət qulluğunda inzibati vəzifələrin B növünə aid BB vəzifə qrupu üzrə qəbul imtahanı keçirəcək. DİM-dən AZƏRTAC-a bildirilib ki, imtahanda iştirak etmək üçün 1125 namizəd qeydiyyatdan keçib. Namizədlər imtahana şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin əsli və "İmtahana buraxılış vərəqəsi" ilə gəlməlidirlər.
Bu gün dövlət qulluğuna qəbul üzrə test imtahanı olacaq
Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) bu gün dövlət qulluğunda inzibati vəzifələrin B növünə aid BB vəzifə qrupu üzrə qəbul imtahanı keçirəcək.
DİM-dən AZƏRTAC-a bildirilib ki, imtahanda iştirak etmək üçün 1125 namizəd qeydiyyatdan keçib.
Namizədlər imtahana şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin əsli və "İmtahana buraxılış vərəqəsi" ilə gəlməlidirlər.
İmtahan iki növbədə təşkil olunacaq. Birinci növbə saat 10:00-da, ikinci növbə isə saat 16:00-da başlayacaq. Müvafiq olaraq, saat 09:45-dən və 15:45-dən sonra gələn namizədlər imtahana buraxılmayacaqlar.
İmtahanın təşkili üçün 12 zal administratoru, 73 nəzarətçi və 11 buraxılış rejimi əməkdaşı cəlb edilib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре