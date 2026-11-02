https://news.day.az/azerinews/1871376.html 86 yaşlı kişi yıxılaraq öldü Neftçala rayonuda 86 yaşlı kişi yıxılaraq ölüb. Day.Az xəbər verir ki, Neftçala şəhər sakini 1940-cı il təvəllüdlü İ.Süleymanov yaşadığı Dördlər kəndindəki evdə yıxılaraq xəsarət alması nəticəsində ölüb. Araşdırmalar aparılır.
86 yaşlı kişi yıxılaraq öldü
Neftçala rayonuda 86 yaşlı kişi yıxılaraq ölüb.
Day.Az xəbər verir ki, Neftçala şəhər sakini 1940-cı il təvəllüdlü İ.Süleymanov yaşadığı Dördlər kəndindəki evdə yıxılaraq xəsarət alması nəticəsində ölüb.
Araşdırmalar aparılır.
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