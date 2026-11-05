https://news.day.az/azerinews/1872158.html Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutuna əlavə qatar reysləri buraxılacaq ADY Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutuna yüksək sərnişin tələbatının qarşılanması üçün noyabrın 14-dən 30-dək həftəsonlarında əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək. Day.Az xəbər verir ki, qatar şənbə günləri Bakıdan, bazar günləri isə Ağstafadan yola düşəcək.
Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutuna əlavə qatar reysləri buraxılacaq
ADY Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutuna yüksək sərnişin tələbatının qarşılanması üçün noyabrın 14-dən 30-dək həftəsonlarında əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək.
Day.Az xəbər verir ki, qatar şənbə günləri Bakıdan, bazar günləri isə Ağstafadan yola düşəcək.
Eyni zamanda, bu istiqamətlərə Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur.
Biletləri ADY-nin rəsmi saytı, "ADY Mobile" tətbiqi və ya dəmiryol kassalarından əldə edə bilərsiniz.
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